VIDEO: SADIO I ZABIO

Mane bolji od Salaha, Senegal prvi finalist Afričkog kupa nacija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Senegalci slavili u Tangieru! Pogodak Sadia Manea srušio Egipat i odveo Senegal u finale Kupa nacija. Hoće li ponoviti uspjeh iz 2021

Admiral

Nogometna reprezentacija Senegala prvi je finalist afričkog Kupa nacija u Maroku nakon što je pred 52.000 gledatelja u Tangieru pobijedila Egipat sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Sadio Mane u 78. minuti lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov drugi gol na prvenstvu u Maroku, te ukupno 11. na afričkim prvenstvima.

Senegal je bio bolji veći dio susreta, uputio je 12 udaraca prema suparničkim vratima, dok je Egipat tek u sudačkoj nadoknadi uputio prvi udarac u okvir gola.

Senegal je izborio svoje četvrto finale Kupa nacija, a do sada je slavio samo jednom, 2021. kada je u završnom susretu pobijedio upravo Egipat boljim izvođenjem jedanaesteraca. Senegalci su igrali u finalu 2019. kada su izgubili od Alžira, te 2002. kada su poraženi od Kameruna. Egipat je rekorder s deset naslova afričkog prvaka, no posljednju titulu je osvojio 2010.

U drugom polufinalu večeras se sastaju domaćin Maroko i Nigerija.

Gol Sadija Manea pogledajte OVDJE.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Senegal v Egypt
Foto: Amr Abdallah Dalsh

OSTALO

