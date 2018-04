Maradona: Penala nije bilo! On se bacio, a isto bih učinio i ja...

Penal koji je presudio dvomeč između Real Madrida i Juventusa, start Medhija Benatije nad Lucasom Vázquezom u 93. minuti uzvrata četvrtfinala Lige prvaka na Santiago Bernabéuu, i dalje ne prestaje izazivati reakcije u nogometnom svijetu.

Svoje mišljenje izrazio je i Diego Maradona, legendarni argentinski nogometaš.

- To nije bio penal, ne! Kad je Ronaldo udario loptu glavom, Lucas se morao baciti na nju jer mu je Buffon bio blizu, a Benatia mu je dolazio s leđa - komentirao je "mali zeleni" i poentirao:

- Napravio je isto što bih i ja. Iskoristio je priliku i bacio se.

If Vazquez was, say, Mandzukic and Benatia was Ramos, everyone would be screaming for a penalty. Your hate and bias towards Real Madrid is so obvious. pic.twitter.com/U7FZxD9PwU