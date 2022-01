Pripreme su gotove, od sutra počinje ono pravo, gostovanjem na Šubićevcu Hajduk otvara nastavak sezone u kome ima najviše ambicije. Koliko su one realne pokazat će vrijeme, no ako pitate trenera Valdasa Dambrauskasa, on će kazati kako je momčad spremna za ono što je čeka.

- Nitko mi ne može stvoriti više pritiska nego ja sam sebi. Ja sam perfekcionist i želim u svakom trenutku sve najbolje. Rezultat je dio procesa, a proces je dugoročan, najvažniji je napredak iz dana u dan, pritisak je da budemo bolji sutra nego što smo danas, i tako iz dana u dan, da se popravljamo i budemo bolji svaki dan – kazao je trener Hajduka.

Pripreme su bile specifične, morali ste ih prilagođavati. Koliko ste imali vremena i prilike pripremiti momčad?

- Nema potrebe vraćati se unatrag i misliti što smo sve mogli. Početak je bio zahtjevan, nije nam bilo lako s koronom, među igračima, u klubu, na koncu moramo biti sretni što imamo na raspolaganju sve igrače. Ne mogu kazati da su svi na najvišem nivou, bolest je pogodila neke više, neke manje, neki su imali lakše simptome i mogli su odmah trenirati u visokom intenzitetu, neki nisu imali simptome ali ih je jače pogodilo... Sve u svemu trebat će vremena da svi igraći dođu na optimum, ali na dobrom smo putu, i dobro je što svi treniraju.

Niste prodali nikoga od važnih igrača, koliko vam to pomaže u nastavku sezone?

- Tu sam dva - tri mjeseca, ne znam što se događalo u prošlosti i koliko se prodavalo prije. Za mene je to nemoguće. Planiram treninge, radim u normalnom procesu, ako netko ode zbog dobrobiti kluba, otići će, dobrobit kluba je i za mene dobrobit. Ja sam tu da pripremam idući trening i utakmicu i ne razmišljam o drugim stvarima.

Što možete reći o Šibeniku, bez Jakoliša, s novim trenerom, koliko će taj susret biti sličan onom prošlom?

- Nema smisla razmišljati o zadnjoj međusobnoj utakmici jer ona nema veze s onom. Drugo vrijeme, momčad, treneri, pripreme... Šibeniku nije lako izgubiti važnog igrača, ali kad se to dogodi, to je ujedno i prilika za druge igrače da se dokažu. Ja na to tako gledam. Šibenik ima novog, vrlo interesantnog trenera, on će biti ekstra motiviran i mi ne očekujemo laku utakmicu. Ali mi smo Hajduk, vjerujemo u sebe, naporno smo radili, napredovali, rastemo i sad to moramo pokazati na terenu. Vjerujem da hoćemo.

Koliko ste zadovoljni s prijateljskim utakmicama, je li momčad isprofilirana?

- Prijateljski susreti su produžetak treninga. Nekad je bolji trening, nekad lošiji, nekad imaš tri loša pa dođe jedan dobar. U pripremnim susretima puno smo mijenjali momčad i drugačiji su bili zadatci. Prijateljski susreti imaju svoju svrhu koju pobjeda ili poraz neće promijeniti. Recimo, da smo Varaždin dobili 4-0, bi li nešto bilo drugačije? Neću reći da smo u perfektnoj situaciji, četvrti smo, ništa nismo osvojili, ništa nismo napravili, želimo okupiti momčad koja će igrati određeni stil igre, u određenom sustavu, i ti prijateljski susreti su poslužili svrsi. Službene utakmice u nešto posve drugo. Što se tiče postave vjerujem da smo 99% sigurni u ono što želimo, imamo nekih malih dilema.

Livaja nosi veliki teret, mogu li mu Biuk, Mlakar i Ljubičić pomoći?

- Ja sam najsretniji trener jer imam takvog igrača u momčadi. Livaja nikad nije pitanje nego rješenje, uvijek želi igrati, uvijek radi razliku. U povijesti nogometa uvijek je to bilo tako i na svjetskim prvenstvima i u Ligi prvaka. Maradona, Zidane, uvijek je jedan igrač radio razliku. Barcelona je puna superzvijezda, ali je to uvijek bila Messijeva momčad, Real je uvijek bio Ronaldova momčad, Livaja je taj igrač u Hajduku. Naravno da očekujem od Biuka, Ljubičića, Mlakara i ostalih da daju doprinos, ali i od svih ostalih. Pobijedili smo Rijeku i Dinamo s dva 19-godišnjaka u momčadi i to je najbolje što nam se dogodilo. Ali mi ih moramo zaštititi i dati im kontinuitet. Očekujemo da Livaja odigraju perfektno u svakoj utakmici, ali ne i od Biuka i Ljubičića, Livaja je 10 godina stariji od njih, ima 200-300 više odigranih utakmica. Oni treniraju, rade pogreške koje navijači ponekad ne opraštaju jer nas koštaju rezultata, ali mi im moramo oprostiti ako želimo da se oni razvijaju.

Koliko bi dobar start u Šibeniku pomogao?

- Od mene nećete čuti da pričam o naslovu, nego samo o svakoj sljedećoj utakmici. Igrači su spremni za Šibenik i o tome želim pričati. Svi su spremni, zdravi i žele dati sve od sebe. Grgića nema zbog kartona, svi ostali su u konkurenciji. Neće biti lako, ali mi smo spremni za prvu utakmicu.

Pristup bi morao biti bolji nego u prijateljskima?

- Prijateljske utakmice ne mogu nadomjestiti službene. Možda velike poput Ajaxa mogu, uz dužno poštovanje našim suparnicima. Ipak smo mi veliki klub i oni su se došli prikazati Hajduku, Hajdukovim trenerima, igračima, sportskim direktorima, pokazati da se mogu nositi s Livajom, Krovinovićem... I to je razlika. Sve je to dio procesa, neke faze su bile dobre, neke nisu... Pogreške koje smo napravili protiv Varaždina su nam jasne, nismo imali energije, nismo pokrivali pozicije, ali smo reagirali u poluvremenu, napravili smo zamjene i u drugom dijelu pobijedili 3-0. Ja razumijem kritiku, vi se koncentrirate na probleme a ja na rješenja. Nije bilo perfektno, nismo zadovoljni, mogli smo primiti tri gola u prvom dijelu, ali smo na koncu zabili tri u drugim i pobijedili utakmicu.

Koliko je Grgićevo neigranje hendikep?

- Lukas je stigao i trudi se kao da je tu od prvoga dana, ali on nije participirao u službenim utakmicama i sve što smo do sada napravili, napravili smo bez njega, pa možemo i u Šibeniku bez njega, iako je on dobrodošla pomoć. Što se tiče Šibenika, novi je trener, drugačija postava, očekujemo drugačiju utakmicu i zbog toga smo koncentrirani više na sebe, kako ćemo mi igrati. Najvažnije je da ti budeš dobar i da se nametneš suparniku, da on misli o tebi, a ne ti o njemu.

U prijelaznom roku Osijek je napravio najviše, vi ste doveli Grgića. Možete li se boriti za dva trofeja koja svi priželjkuju?

- Mi nastojimo unaprijediti našu momčad i ne gledamo druge. Što se tiče transfera, to nije moj posao, mogu reći samo da svatko tko nam može pomoći je dobrodošao. Zadovoljan sam svojim igračima, imamo veliki potencijal u svlačionici i koncentrirani smo samo na najvažnije, na ono što se događa na treningu i na utakmicama.