<p>Plakala sam sinoć kad sam čula da je Diego umro. Nikada neću zaboraviti taj susret s njim i njegov dolazak na Draženov grob 1994., javila nam se<strong> Biserka Petrović</strong> nakon smrti nogometnog genija <strong>Diega Maradone.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Maradona</strong></p><p>Prije više od 26 godina, kada je Hrvatska na Maksimiru igrala prijateljsku utakmicu s Argentinom, Maradona je posjetio Draženov grob u društvu Biserke i Davora Šukera te položio 62 ruže kao uspomenu na Draženova 62 koša u finalu Kupa pobjednika kupova u dresu Real Madrida protiv talijanske Caserte.</p><p>- Nikada neću zaboraviti njegove riječi, rekao mi je: "Nemojte biti tužni, on će vječno živjeti". Ja sam tada plakala i slušala njega što je govorio Draženu, i sam je emotivno doživio dolazak na grob. Naravno da me zbog svega toga ovo jako pogodilo jer je njegova želja bila da dođe na grob. Te njegove riječi i dan-danas ostale su mi urezane i sjetila sam ih se i sinoć kad sam čula da je preminuo - rekla je Biserka.</p><p>- Neizmjerno sam tužna, znam koliko su se on i Dražen poštivali. Diego je bio ponajbolji u nogometu, Dražen ponajbolji u košarci, vjerujem da su otišli gledati jedan drugog...</p><p>Maradona je tom prilikom Draženovoj majci poklonio svoj reprezentativni dres, a koji će završiti u Draženovu muzeju.</p><p>- Dres koji mi je poklonio čuvam i iako se radi o nogometnom dresu, odlučila sam da ga izložimo u Draženovu muzeju s ostalim stvarima - završila je Biserka.</p>