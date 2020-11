Ludo je feštao u Areni Zagreb s djevojkom i izazvao opći metež

Ponajbolji nogometaš svih terena došao je bodriti argentinske tenisače, a dočekalo ga je mnoštvo fotoreportera i novinara. U zagrebačkoj je Areni bio 'glavni' navijač, zdušno je bodrio Argentince na putu prema tituli

<p>Bilo je to 'rollercoaster' finale za hrvatske navijače koji su mislili da <strong>Marin Čilić</strong> treći dan ima sve u rukama, ali onda je zabljesnuo Maradonin miljenik - <strong>Juan Martin del Potro</strong>! Stigao je te 2016. godine u Zagreb veliki <strong>Diego Armando Maradona</strong> i napravio ono što se od njega očekivalo - šou!</p><p>Tad u svojstvu navijača, dobro sam znao koja je loža ona - Maradonina. Svi argentinski navijači gledali su što će napravili veliki Diego, a on je pljeskao, vikao, vodio navijanje, pokazivao koliko mu znači da Argentina uzme taj naslov.</p><p>Nije gubio nadu ni kad su Čilić i Dodig donijeli vodstvo Hrvatskoj, ni kad je Marin imao veliku prednost, pozivao je Argentince na podršku. Zapravo, cijelo je vrijeme veliki Diego privlačio pažnju javnosti. Otkako je kročio na stari zagrebački aerodrom s 30 godina mlađom djevojkom Rocio pa do veselog odlaska sa "salatarom" u džepu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček Maradone na aerodromu</strong></p><p>Bio je i na finalu između Argentine i Rusije u Moskvi 2006. godine, a 'gaučosi' su tad izgubili, ali on je održao motivacijksi govor u svlačionici i sve oduševio. </p><p>Ipak, te kobne 2016. godine samo se mogao veseliti jer je <strong>Federico Delbonis </strong>u odlučujućem meču slomio <strong>Ivu Karlovića</strong> i tako donio Argentini naslov osvajača Davis Cupa.</p>