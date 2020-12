Diego je priznao petero djece. Osim Dieguita, iz ranijih avantura ima sina Diega Juniora (34) i k\u0107er Janu (23). S jedinom je suprugom, Claudiom Villafane (58), dobio k\u0107eri Dalmu (33) i Gianninu (31). U braku su bili od 1984. do 2004.

U me\u0111uvremenu policija istra\u017euje tvrdnje Maradonina odvjetnika o nemaru lije\u010dnika Leopolda Luquea, koji mu je operirao mozak nekoliko tjedana prije smrti.

Argentinski su mediji prenijeli izjavu odvjetnice medicinske sestre u kojoj tvrdi da je Diego pao tjedan dana prije smrti i udario glavom, ali ga nisu odveli u bolnicu na pretrage. Pri\u010da se sve vi\u0161e zapli\u0107e...

- U\u010dinio sam sve \u0161to sam mogao da spasim prijatelja. Bio mi je kao otac, ali nije brinuo o sebi. Toliko me puta odbacivao. Govorio bi mi: \"Luque, dobro se osje\u0107am, odje*i, odlazi. Jednom nisam htio oti\u0107i i rekao mi je da \u0107e se ustati i udariti me. I stvarno, ustao se i sko\u010dio na mene - rekao je Luque za La Gazzettu dello Sport.

Psiholog je za Maradonu tra\u017eio 24-satnu skrb, vozilo hitne pred ku\u0107om i neurologa na raspolaganju. Ali to ipak nije funkcioniralo.

- Tko je to trebao odobriti? Sigurno ne ja. Sve smo odlu\u010divali zajedno. Ako on to nije htio, prema na\u0161em zakonu, mogli smo to napraviti samo da ga je sudac proglasio mentalno nesposobnim. Napravili smo vi\u0161e nego \u0161to smo mogli i \u0161to bi Diego \u017eelio. Ja sam mu produ\u017eio \u017eivot i slao mu medicinsku sestru u ku\u0107u - pravdao se lije\u010dnik.

