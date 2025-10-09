Obavijesti

SPLIĆANIN U EKIPI ZVIJEZDA PLUS+

Maraš u Parizu: Eiffelov toranj vidim svakog dana. Karabatić? Dolazi nam on i na treninge

Imamo u Parizu hrvatsku zajednicu i crkvu u koje se involviram, a ovdje je i košarkaš Roko Prkačin. Od dvorane živim nekoliko kilometara, no automobil nema smisla. Putujem metroom, dosta igrača na treninge dolazi i biciklom, kaže Mateo Maraš, rukometaš PSG-a

Nije Koko, ali je Mateo. Nakon mađarske Tatabanye, Mateo Maraš (24) od ovog je ljeta u  Parizu. Veliki iskorak u svakom smislu, počevši od igranja Lige prvaka. PSG ne kupuje napamet i bilo koga jer ima novac da bira što hoće, a nakon Svjetskog prvenstva, na kojem je ljevoruki Splićanin imao ozbiljne prste u srebrnoj medalji, samo su u Parizu potvrdili da su odabrali pravu "robu". Od hrvatske su nekad birali i Vorija, Gojuna, Kopljara, Stepančića i svaki se isplatio.

