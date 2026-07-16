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SRUŠIO ARNALDIJA

MARATON U UMAGU Džumhur najdužim mečom u povijesti ATP turnira prošao u polufinale!

Piše HINA,
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MARATON U UMAGU Džumhur najdužim mečom u povijesti ATP turnira prošao u polufinale!
Umag: Plava laguna Croatia Open Umag, 2. kolo, Evgeny Donskoy - Damir Džumhur | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Drama u Umagu! Džumhur je u maratonskom meču srušio Arnaldija i izborio drugo uzastopno polufinale

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U četvrtfinalnom susretu ATP teniskog turnira u Umagu bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur je pobijedio Talijana Mattea Arnaldija 7-6(5), 6-7(4), 7-6(4). Džumhur je do pobjede stigao najdužem meču u povijesti turnira, koji postoji od 1990., od čak tri sata i 42 minute igre. Izborio je drugo uzastopno polufinale u Umagu.

Talijan je u prvom setu uz dva breaka poveo 5-2, no Džumhur se čudesno vratio izjednačivši na 5-5, a potom preko tie-breaka stigao do vodstva 1-0 u setovima. U drugom setu bosanskohercegovački tenisač je napravio break za 3-2, no Talijan je izjednačio na 5-5, pa je set ponovo otišao u 13. igru. Arnaldi je poveo 4-1, pa 5-2 obranivši prednost do kraja seta.

U trećem, odlučujućem setu nije bilo izgubljenih servisa pa je odluka ponovo pala u tie-breaku. Džumhur je poveo 3-0, Arnaldi je izjednačio na 3-3, pa 4-4 nakon čega je Džumhur dobio tri poena u nizu za veliku pobjedu. Džumhur će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Slovaka Alexa Molcana te Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine.

ATP Umag - četvrtfinale:

Daniel Merida (Špa) - Titouan Droguet (Fra) 6-1, 6-3
Roman Burruchaga (Arg) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6-2, 2-6, 6-3
Damir Džumhur (BiH) - Matteo Arnaldi (Ita) 7-6 (5), 6-7 (4), 7-6 (4)

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