Obavijesti

Sport

Komentari 1
TRANSFER NA POMOLU

Marca: Ako Pep ode, Rodri ne bi imao ništa protiv 'bijelog dresa'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Marca: Ako Pep ode, Rodri ne bi imao ništa protiv 'bijelog dresa'
Foto: Paul Childs/REUTERS

Veza Rodrija i Pepa Guardiole bila je neraskidiva ovih godina. Španjolski veznjak već je dugo meta madridskog velikana, a sada bi se stvari mogle poklopiti da do transfera dođe

Admiral

Manchester City nije uspio. Remi s Bournemouthom znači da je Arsenal prvak nakon 22 godine čekanja. Također, to je znak da je vrijeme za promjene u redovima "građana", a neizvjesnija je ona trenerska. Pep Guardiola bi, po svemu sudeći, trebao napustiti klub na kraju ove sezone što otvara vrata odlascima igrača. Najzvučnije ime koje bi moglo otići s Etihada je Rodri, a Marca piše kako Španjolac nema ništa protiv povratka u domovinu.

Premier League - Arsenal v Manchester City
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Real Madrid veliki je fan Rodrija već nekoliko godina, ali dobar odnos Pepa Guardiole i Rodrija uvijek je zaustavio bilo kakav pomak oko transfera, piše Marca. Nije tajna da Real ima na meti osvajača Zlatne lopte već dugo vremena te se skoro svake godine u krugovima madridskog kluba spomene njegovo ime. Čini se kako se sada dosta toga otvorilo i transfer je bliže nego što ljudi misle.

"U Real Madridu vjeruju da bi, ako se steknu prave okolnosti, transfer mogao biti izvediv. Klub se dugo divi Rodrijevom profilu: pravi je vođa, taktički inteligentan, donosi ravnotežu i ima sposobnosti kontrole igre. Igrač bi bio vrlo zainteresiran odjenuti bijeli dres Reala. Iako to ne bi bio jednostavan zadatak. Sudbina je htjela da su Rodrijevi i Guardiolini putevi oduvijek bili isprepleteni, ali sada se nešto mijenja. Obojica imaju ugovor do 2027. godine, a City ne predviđa lak odlazak jednog od svojih najvažnijih igrača. Iako bi želja španjolskog veznjaka zasigurno sve olakšala", stoji u tekstu Marce.

Premier League - Manchester City v Tottenham Hotspur
Foto: Peter Powell/REUTERS

Od odlaska Kroosa, Modrića i Casemira Real vapi za kontrolom veznog reda. Mlade nade nisu se pokazale u najboljem svijetlu, a ovaj raskol u svlačionici dodatno traži promjene i ljude koji će znati voditi momčad. Upravo je zato Rodri savršena meta Reala, a ako se sve zvijezde poklope (odlazak Pepa, želja igrača da dođe i financijska mogućnost), iduće sezone bi španjolskog genijalca mogli gledati u bijelom dresu Real Madrida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'
FOTO: SAD JOJ JE LAKŠE

DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir
Slavko Ištvanić

Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir

Slavko Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026