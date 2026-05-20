Marca: Ako Pep ode, Rodri ne bi imao ništa protiv 'bijelog dresa'

Manchester City nije uspio. Remi s Bournemouthom znači da je Arsenal prvak nakon 22 godine čekanja. Također, to je znak da je vrijeme za promjene u redovima "građana", a neizvjesnija je ona trenerska. Pep Guardiola bi, po svemu sudeći, trebao napustiti klub na kraju ove sezone što otvara vrata odlascima igrača. Najzvučnije ime koje bi moglo otići s Etihada je Rodri, a Marca piše kako Španjolac nema ništa protiv povratka u domovinu.

Real Madrid veliki je fan Rodrija već nekoliko godina, ali dobar odnos Pepa Guardiole i Rodrija uvijek je zaustavio bilo kakav pomak oko transfera, piše Marca. Nije tajna da Real ima na meti osvajača Zlatne lopte već dugo vremena te se skoro svake godine u krugovima madridskog kluba spomene njegovo ime. Čini se kako se sada dosta toga otvorilo i transfer je bliže nego što ljudi misle.

"U Real Madridu vjeruju da bi, ako se steknu prave okolnosti, transfer mogao biti izvediv. Klub se dugo divi Rodrijevom profilu: pravi je vođa, taktički inteligentan, donosi ravnotežu i ima sposobnosti kontrole igre. Igrač bi bio vrlo zainteresiran odjenuti bijeli dres Reala. Iako to ne bi bio jednostavan zadatak. Sudbina je htjela da su Rodrijevi i Guardiolini putevi oduvijek bili isprepleteni, ali sada se nešto mijenja. Obojica imaju ugovor do 2027. godine, a City ne predviđa lak odlazak jednog od svojih najvažnijih igrača. Iako bi želja španjolskog veznjaka zasigurno sve olakšala", stoji u tekstu Marce.

Od odlaska Kroosa, Modrića i Casemira Real vapi za kontrolom veznog reda. Mlade nade nisu se pokazale u najboljem svijetlu, a ovaj raskol u svlačionici dodatno traži promjene i ljude koji će znati voditi momčad. Upravo je zato Rodri savršena meta Reala, a ako se sve zvijezde poklope (odlazak Pepa, želja igrača da dođe i financijska mogućnost), iduće sezone bi španjolskog genijalca mogli gledati u bijelom dresu Real Madrida.