Marca: Mbappé ovo ne može objasniti. Frustracija je sve veća

Španjolski sportski list Marca opširno se bavi problemima s kojima se Kylian Mbappé suočava u Real Madridu, opisujući njegovu borbu s ozljedom koljena kao "pravu noćnu moru". U nizu tekstova ističe se velika zabrinutost u klubu i kod samog napadača zbog neshvatljivog porasta fizičkih problema otkako je stigao u Madrid, što je situacija koju, kako navode, "Mbappé ne može objasniti".

Pokretanje videa... 00:43 Kylian Mbappe u Real Madridu | Video: 24sata/reuters

Mbappéova situacija u Realu prozvana je jednim od najvećih medicinskih "dosjea X" sezone. Francuz je stigao iz PSG-a s gotovo besprijekornim liječničkim kartonom, u kojem je u sedam godina zabilježeno samo 13 lakših ozljeda. U posljednje tri sezone prije dolaska u Španjolsku, s terena je izbivao ukupno samo 42 dana. Priča u Realu je potpuno drugačija. U nepune dvije sezone u dresu "kraljevskog kluba" već je zabilježio jednak broj fizičkih problema - četiri prošle sezone i čak devet ove, piše Marca.

Sve je počelo nakon udarca na utakmici protiv Celte 7. prosinca. Iako je odigrao do kraja, bolovi u lijevom koljenu natjerali su ga da propusti idući dvoboj protiv Manchester Cityja. Tada se dogodio i navodni katastrofalni propust liječničke službe. Više izvora, uključujući RMC Sport i The Athletic, tvrdi da je liječnički tim Reala greškom skenirao njegovo zdravo, desno koljeno, umjesto ozlijeđenog lijevog.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

S lažnim osjećajem sigurnosti, Mbappé je odigrao iduće tri utakmice u punoj minutaži, čak i izjednačivši Ronaldov rekord po broju golova u kalendarskoj godini. No, nakon božićne stanke bol se vratila. Službeno mu je dijagnosticirano istegnuće ligamenata, ali umjesto predviđene pauze od tri tjedna, vratio se nakon samo deset dana kako bi pomogao momčadi u finalu Superkupa protiv Barcelone.

Požurivanje povratka samo je pogoršalo situaciju. Problemi s koljenom su se nastavljali, a Mbappé je sve češće ulazio i izlazio iz momčadi. Frustracija je rasla do te mjere da je, uz dopuštenje kluba, otputovao u Francusku kako bi potražio drugo mišljenje kod specijalista. Real je potvrdio da se radi o istegnuću i da će nastaviti s konzervativnim liječenjem, bez spominjanja rokova za povratak.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

​- Želimo da se Mbappé vrati sto posto spreman i vratit će se kad se to dogodi. Jasno nam je što mu je i želimo da se potpuno oporavi - izjavio je tadašnji trener Arbeloa.

Međutim, neslužbeno se govorilo o "sivoj zoni" u dijagnozi, stanju koje nije ni ozbiljno ni bezazleno, a koje je Mbappéa i njegovu okolinu činilo sve ljućima zbog osjećaja da se problem ne rješava učinkovito.

*uz korištenje AI-a