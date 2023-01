Marca: Modrić je isrcpljen, on najviše trpi zbog SP-a u Katru

Luka Modrić (37) nije uspio obraniti naslov pobjednika španjolskog superkupa. U nedjeljnom finalu u Rijadu Barcelona je pobijedila Real Madrid 3-1, a Marca nije bila osobito naklonjena prema igračima "kraljevskog kluba".

"U finalu se plaćaju greške, a Real Madrid ih je skupljao. Uspio je to zbog obrambenog kolapsa predvođenog Rüdigerom i Carvajalom. Katastrofalna izvedba obojice. Barça je dolila ulje na vatru njihovih pogrešaka i uvijek iznova kažnjavala bijeli tim", napisali su u Marci i dodali:

"Njih smo portretirali, ali nisu samo oni zaslužni za vrlo težak poraz, igrom i rezultataom. Camavinga je doveo Kroosa do očaja, Modrić je stopiran nakon Svjetskog prvenstva, Vinícius je izgubio iskru, Valverde nije imao utjecaja, Rodrygo je nestao... Madrid je pao".

Foto: AHMED YOSRI

Kritike je dobio i Hrvat koji je u nedjelju proglašen najboljim sportašem Hrvatske u 2022. godini. Izašao je u 65. minuti, zamijenio ga je Dani Ceballos.

"Fizički iscrpljen. Na njega je Svjetsko prvenstvo u Katru ostavilo najviše posljedica. Izvan igre u svakom trenutku. Pokušao se približiti napadačima, ali je to učinio zbog problema svoje momčadi da izađe iz svog dijela terena", stoji u opisnoj ocjeni Luke Modrića.

Trener Carlo Ancelotti nije krio da je nezadovoljan.

- Moramo učiti, ovo je težak trenutak i to je to. Znali smo i prije utakmice da ova momčad nije u najboljem stanju. Moramo se dignuti i pripremiti za sljedeću utakmicu. Ova utakmica pokazala nam je neke nedostatke. Nismo imali puno ritma i prva stvar je izbjeći poklone, a mi smo im dali dva. Moramo poboljšati fizičko stanje i igrati kao momčad - rekao je Talijan.

Xavi je, pak, osvojio prvi trenerski trofej u katalonskom klubu.

- Trebalo nam je ovo više nego Realu, sigurno. Trofej koji nam diže moral i sretan sam zbog igrača, ne zbog sebe. Zaslužili su ovo. Ako možemo protiv Reala, možemo protiv bilo koga. Ovo mi je donijelo mir i ostat će u meni do kraja života. Samo se nadam da mi neće biti prva titula - rekao je legendarni veznjak, danas trener.

Foto: AHMED YOSRI

Posebno je istaknuo mladog Gavija, strijelca prvog gola u 33. minuti. Nakon njega zabijali su Robert Lewandowski (45.) i Pedri (69.), a Karim Benzema u trećoj minuti nadoknade samo je dao počasni gol.

- Ostavio me bez riječi. On je čista strast, čista duša. Loše mi je kad ne igra, on utječe na igru, a tek mu je 18. Nevjerojatno je srce koje unosi u igru. Dječak je koji od svih nas izvlači emocije. Daje dušu i karakter u igru. On je urođeni vođa i to dolazi iznutra. Bijes koji izlazi iz njega je spektakularan. Ne umaram se hvaliti ga, ovaj dječak nema granicu - rekao je Xavi.

