Marca: Modrić je pobunjenik u Realu. Sve upućuje na odlazak

Reprezentativna stanka prilika je mnogim igračima da 'pobjegnu' od okruženja u klubovima s kojima provode veći dio sezone. Luka Modrić (38) duboko je zagazio u tridesete, ali kao kapetan predvodi Hrvatsku i odigrao je 180 minuta u zadnje dvije utakmice za 'vatrene'.

Ipak, Modrić više nema takav status i u Real Madridu. Trener Carlo Ancelotti favorizira mlade igrače, a Modrić obično priliku dobije tek pred krajem utakmice. Hrvatski maestro nije skrivao kako je nezadovoljan malom minutažom, ali veliki je profesionalac koji ne želi da status u svlačionici utječe na njegovo treniranje i performanse.

Španjolska Marca objavila je tekst u kojem je uz Modrića spomenula još trojicu Realovih nogometaša koji su tijekom reprezentativne stanke komentirali status i minutažu u Realu, a nazvala ih je 'pobunjenicima'.

"Ancelotti se mora suočiti s četiri igrača nakon reprezentativne stanke. Modrićev slučaj nije nova vijest, zna se kako nije zadovoljan s ulogom koju ima ove sezone u Real Madridu. Od prve je minute počeo samo tri od devet utakmica La Lige, a to je suprotno od njegove uloge u reprezentaciji", piše Marca i dodaje...

"Ancelotti je vratio Modrića u prvu postavu u zadnjoj utakmici protiv Osasune u velikoj pobjedi od 4-0. Hrvat je ostao još jednu godinu u Realu, ali sve upućuje prema tome kako će u lipnju napustiti klub. Nije zadovoljan sa sporednom ulogom, ali Ancelotti je uvjeren kako će imati važnu ulogu iako je Modrić svjestan kako je smjena generacija smanjila njegovu važnost."

Slučaj Rodrygo najviše brine

Marca ističe kako najviše razloga za brigu Ancelotti ima oko brazilskog reprezentativca Rodryga.

- Rodrygo nije zabio za Real Madrid od prvog kola prvenstva. Dao je jasno do znanja tijekom obraćanja javnosti u Brazilu kako ne voli igrati na poziciji devetke, iako se to nije uvijek događalo dok je Vinicius bio ozlijeđen. Brazilac je i prošle godine igrao 'devetku' dok je Benzema bio ozlijeđen. Marca doznaje kako je igrač manje produktivan dok igra napadača. Ima 21 udarac ove sezone, od čega je osam išlo u okvir gola, a zabio je tek jedan gol. Prema podacima, Rodrygove igre ispod su standarda napadača La Lige ove sezone.

Marca je među 'pobunjenicima' izdvojila još Aureliena Tchouaménija, koji je protiv Osasune igrao na poziciji stopera. Francuz je inače defenzivni vezni i nije bio oduševljen novom ulogom, ali istaknuo je kako je spreman igrati i stopera ako je to potrebno Realu.

- Postavio sam si izazov da budem dobar na poziciji stopera, ali draže mi je igrati u veznom redu. Neću to tražiti, ako je klubu potrebno da igram drugu poziciju, neću reći ne. Samo se nadam da to ne potraje. Draže mi je igrati u sredini terena. Ne želim biti stoper, ali moguće je da ću to još igrati u budućnosti - rekao je Tchouaméni.

Eduardo Camavinga dobar je dio prošle sezone proveo igrajući lijevog beka. Camavinga je inače veznjak i natječe se s Modrićem za minutažu, koju često dobije na lijevoj strani terena. Ipak, Francuz je istaknuo kako se ne osjeća vrlo ugodno na toj poziciji.7

Ancelotti je na početku sezonu ispunio obećanje i vratio Camavingu u vezni red, ali nova ozljeda Ferlanda Mendyja natjerala ga je da vrati Camavingu na beka.

- Ne sviđa mi se ta pozicija. Svi to znaju, ali pričao sam s trenerom i obojica znamo da je najbitnije da budem momčadski igrač. Igrat ću tamo iako mi se ne sviđa. Najbitnije je da dam sve od sebe za ovaj klub - rekao je Camavinga.