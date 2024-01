Marca: Modrić zaslužuje novi ugovor u Realu, nema dvojbe

Luki Modriću (38) nedostaje samo nekoliko stvari u karijeri, a gotovo su sve one zanemarivo male nakon briljantne karijere u kojoj je osvojio baš sve na individualnom i kolektivnom planu, piše Marca uoči madridskog derbija.

Atletico će ugostiti Real u srijedu (21.30 sati) na Metropolitanu u osmini finala Kupa kralja. Modrić bi, tvrde španjolske novine, derbi trebao početi u prvoj minuti. Upravo je Atletico klub protiv kojeg je Modrić odigrao najviše utakmica u karijeri, čak 36. Barcelona je na drugom mjestu s 33 utakmice, a Athletic i Celta dijele treće mjesto (23 utakmice).

Foto: ISABEL INFANTES

Kapetan "vatrenih" zabio je golove protiv svake od tih momčadi, osim Atletica. Momčad Diega Simeonea zasad je neprobojna tvrđava za Modrića.

'Postoji aroma osvete za Modrića'

- Modrić će večeras igrati 37. derbi protiv Atletica. Pobijedio je u 16 utakmica uz 11 remija i devet poraza. Iako nije zabio gol protiv 'Rojiblancosa', Modrić je ostavio svoj pečat putem asistencija. S njegovih je kopački došao ubačaj u Lisabonu u finalu Lige prvaka 2014. uz još pet asistencija. Modrić je ključan igrač u fazi kreacije igre, zbog toga sve upućuje prema tome kako će večeras opet startati.

Hrvat je na početku ove sezone u nešto sporednijoj ulozi u Realu, ali i dalje ima puno povjerenje trenera Carla Ancelottija. Igrao je već dvije utakmice od prve minute protiv Atletica ove sezone. To je bila utakmica polufinala španjolskog Superkupa, kao i derbi u 6. kolu LaLige.

Foto: ISABEL INFANTES

Ancelotti je imao dvije dvojbe za večerašnju utakmicu. Modrić ili Toni Kroos te Eduardo Camavinga ili Aurelien Tchouaméni.

- Za Modrića u večerašnjoj utakmici postoji i aroma osvete. Bio je pod povećalom nakon derbija u šestom kolu prvenstva kada ga je Ancelotti izvadio na poluvremenu. Nakon tog derbija, Luka je dvije utakmice ostao bez ijedne minute, što je pokrenulo svaki alarm u 'kraljevskom klubu' - ističe Marca i dodaje...

'Modrić je u savršenom fizičkom stanju'

- Danas je sve to povijest, a Modrić je opet ključni igrač u Real Madridu. Njegovo sudjelovanje u igri napreduje kako sezona odmiče i nastavlja demonstrirati kako je i dalje odličan nogometaš, do te točke da se na Santiago Bernabeuu možda već priča o novom ugovoru. Sa sportske strane priče ne postoji dvojba kako on to zaslužuje.

Foto: JUAN MEDINA

Marca ističe kako je Modrić s 38 godina jedan od rijetkih igrača Reala koji je ove sezone izbjegao ozljede i kako njegov status potvrđuje da nema sporednu ulogu.

- Modrić je s 38 godina odigrao već 23 utakmice ove sezone, a ima jedan gol i pet asistencija. Čak 13 od tih 23 utakmice počeo je od prve minute, što pokazuje kako nema ulogu gledatelja ove sezone. Dodajmo kako je u savršenoj tjelesnoj formi, on je jedan od rijetkih koji ove sezone nije bio ozlijeđen.