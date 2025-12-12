Obavijesti

Sport

Komentari 3
DOBIO PROLAZNU OCJENU

Marca nahvalila igrača Dinama: Neshvatljivo je da je on rezerva

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Marca nahvalila igrača Dinama: Neshvatljivo je da je on rezerva
4
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Varela je donio malo oštrice hrvatskom napadu. Najprije pokretanjem dobre akcije koju je Soldo dovršio udarcem u blok, a zatim akcijom u kojoj je tražio penal koji nije bio opravdan", piše španjolski mediji

Dinamo je upisao još jedan poraz u Europi. 'Modri' su u šestom kolu Europa lige izgubili od Real Betisa 1-3. Momčad Marija Kovačevića primila je tri gola u sedam minuta. Gosti su poveli autogolom Sergija Domingueza u 31. minuti pa je u 34. minuti bio precizan Rodrigo Riquelme, a u 38. minuti Anthony je pospremio loptu u mrežu. Jedini gol za Dinamo zabio je Niko Galešić u 89. minuti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' 01:02
Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lošu predstavu Dinamovih igrača kritizirala je i španjolska Marca, a četvorici igrača dala je prolaznu ocjenu. Jedan od njih je Cardoso Varela (17) koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena. Mladog 17-godišnjaka Marca je nahvalila. 

"Dinamo je pokušao promijeniti tijek utakmice s tri zamjene na poluvremenu. Jedna od njih bio je Portugalac Cardoso Varela. Neshvatljivo je da je on rezerva u Dinamu kada vidimo razinu na kojoj su igrači te momčadi. Varela je donio malo oštrice hrvatskom napadu. Najprije pokretanjem dobre akcije koju je Soldo dovršio udarcem u blok, a zatim akcijom u kojoj je tražio penal koji nije bio opravdan", napisali su španjolski mediji. 

Varela inače igra na poziciji lijevog krila,  ljetos se priključio prvoj momčadi kada je potpisao trogodišnji profesionalni ugovor s Dinamom. U zagrebačku momčad stigao je iz Porta, a interes za njega pokazala je Barcelona i Chelsea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Riječani srušili rekord po zaradi od Uefe! Evo koliko novca stiže
MNOŽI SE, MNOŽI

Riječani srušili rekord po zaradi od Uefe! Evo koliko novca stiže

Rijeka je za plasman u Konferencijsku ligu dobila 3,2 milijuna eura, a zaradu je još dodatno povećala u ligaškoj fazi. I bilježi jednu od rekordnih otkako nastupa u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025