Marca nahvalila igrača Dinama: Neshvatljivo je da je on rezerva

Dinamo je upisao još jedan poraz u Europi. 'Modri' su u šestom kolu Europa lige izgubili od Real Betisa 1-3. Momčad Marija Kovačevića primila je tri gola u sedam minuta. Gosti su poveli autogolom Sergija Domingueza u 31. minuti pa je u 34. minuti bio precizan Rodrigo Riquelme, a u 38. minuti Anthony je pospremio loptu u mrežu. Jedini gol za Dinamo zabio je Niko Galešić u 89. minuti.

Pokretanje videa... 01:02 Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lošu predstavu Dinamovih igrača kritizirala je i španjolska Marca, a četvorici igrača dala je prolaznu ocjenu. Jedan od njih je Cardoso Varela (17) koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena. Mladog 17-godišnjaka Marca je nahvalila.

"Dinamo je pokušao promijeniti tijek utakmice s tri zamjene na poluvremenu. Jedna od njih bio je Portugalac Cardoso Varela. Neshvatljivo je da je on rezerva u Dinamu kada vidimo razinu na kojoj su igrači te momčadi. Varela je donio malo oštrice hrvatskom napadu. Najprije pokretanjem dobre akcije koju je Soldo dovršio udarcem u blok, a zatim akcijom u kojoj je tražio penal koji nije bio opravdan", napisali su španjolski mediji.

Varela inače igra na poziciji lijevog krila, ljetos se priključio prvoj momčadi kada je potpisao trogodišnji profesionalni ugovor s Dinamom. U zagrebačku momčad stigao je iz Porta, a interes za njega pokazala je Barcelona i Chelsea.