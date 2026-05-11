Marca objavila snimku paljenja transparenta Boysa. Ima više pregleda od El Clasica, ali i gaf

Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Marca je na društvenim mrežama napisala kako je Torcida zapalila svoj transparent, a radilo se o diverziji splitske skupine koja je daljinskim zapalila veliki transparent Bad Blue Boysa

Diverzija Torcide na derbiju igranom na Maksimiru (2-0 za Dinamo), u kojoj je zapaljen transparent Bad Blue Boysa, odjeknula je daleko izvan hrvatskih granica. Priču o nesvakidašnjem navijačkom potezu prenijeli su brojni europski mediji, a među njima i španjolska Marca, jedan od najčitanijih sportskih medija na svijetu. Ipak, uglednom se listu potkrala velika i bizarna pogreška.

Marca je na svojim platformama objavila snimku zapaljenog transparenta, no u opisu su potpuno pogrešno protumačili događaj koji su gledali milijuni.

"Torcida je tijekom najvećeg hrvatskog derbija uspjela zapaliti svoj ogromni transparent. Balkanska nogometna atmosfera je totalno ludilo", napisali su Španjolci, pripisavši tako paljenje vlastite svetinje splitskim navijačima.

Greška je, naravno, u tome što je Torcida zapravo zapalila transparent rivalske skupine, Bad Blue Boysa, što su i potvrdili porukom istaknutom na južnoj tribini odmah nakon incidenta.

Unatoč netočnim informacijama, video s Maksimira ima jako punno pregleda. Marca je u isto vrijeme objavila pet videozapisa s El Clásica, najvećeg španjolskog derbija, no samo je jedan od njih uspio prikupiti više pregleda od snimke paljenja transparenta u Zagrebu.

Brojni čitatelji u komentarima su odmah upozorili na pogrešku, objašnjavajući tko je kome zapalio transparent, no Marca satima nije ispravljala svoj netočan navod.

