Barcin trio u veznom redu Busquets-Xavi-Iniesta svojevremeno je glasio za najboljeg ikada. Tika-taka, mogu držati loptu u nogama dva dana, bla-bla... A onda je u Španjolsku stigao Luka Modrić. I uskoro bio proglašen najgorim pojačanjem u povijesti Reala. Xavi je s 35 godina otišao u Katar, Iniesta sa 33 u daleki Japan. A Luka? Evo, još uvijek se igra po Španjolskoj i ostatku Europe. A u rujnu će napuniti 37 godina!

Prošlo je devet godina, četiri mjeseca i 19 dana otkada je 'kraljevski klub' predstavio pojačanje iz Tottenhama. U nedjelju je Modrić 18. put podigao pobjednički trofej kao nogometaš Real Madrida, a prije toga zabio spektakularan gol koji je i otvorio vrata prema osvajanju Superkupa.

- Prošlo je skoro desetljeće, a Luka nastavlja diktirati tempo. Tihi čarobnjak, jedan od onih koji je izabrao trčati za Ronalda i Balea, a ne pokupiti zasluge u povijesti Real Madrida. Ali na koncu, magija se uvijek nastavlja i Modrić već ima ulogu koju zaslužuje, glavnog aktera i igrača te kandidata za Zlatnu loptu - piše Marca o hrvatskom maestru.

Ugledni španjolski list osvrnuo se i na Barcelonine supertalentirane klince Gavija i Nica, koji iz utakmice u utakmicu pokazuju da imaju to nešto u sebi, ali, koji ipak moraju još puno toga proći kako bi došli na razinu Luke Modrića.

- U nogometu, kao i u životu, vrlo brzo se umorimo od svega i svakoga. Uvijek smo u potrazi za novitetima, 'svježom krvi'. Pošteno je, tražite nove poticaje. To nije kraj ili prekid s prošlošću. Čini se sasvim jasno da će sljedećih nekoliko godina pripasti Gaviju ili Nicu. Ali sadašnjost pripada Luki, danas je otac Modrić, a Gavi ili Nico, sinovi koji imaju puno za naučiti. I Superkup je to pokazao. Moraju jesti još puno trave da bi dosegli visinu najboljeg veznjaka na planeti. I doći će, ali to neće biti danas. Ne sutra. Jer Modrić nije jedan od onih koji 'prodaju' dodavanja na dva metra, već sasvim suprotno. On ih odigra na 20 metara, a to izgleda kao da je na dva. To je njegova magija, sposobna pretvoriti dobro u normalno, a veličanstveno u rutinu. Zato ga Real Madrid voli - zaključili su Španjolci.