Marca: Real će Modriću ponuditi novi ugovor, ali na stolu ima i mnogo jaču milijunsku ponudu

Sezona ide prema kraju, kao i ugovor Luke Modrića (39) u dresu Real Madrida. No, nije on jedini u takvoj situaciji pa su još neki igrači 'kraljeva' na meti drugih klubova. Među njima se spominju još Ferland Mendy (28), Lucas Vazquez (32) i Nacho Fernandez (34)

Real Madrid još nije odlučio što će sa svima piše Marca, ali svjesni su da će se igračima ponuditi mogućnost odlaska u Saudijsku Arabiju. Tako ih je napustio Karim Benzema, a mogao bi i Luka Modrić. Što se tiče Mendyja, on za razliku od ostalih spomenutih ima ugovor do 2025. godine pa bi se za njega trebala platiti i neka odšteta, a moglo bi se to sve ukalupiti s mogućim dolaskom Alphonsa Daviesa (23).

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D

A pod povećalom su tu Luka, Lucas i Nacho. Kako stvari stoje, sva trojica dobit će ugovor, ali na još godinu dana. Ne postoji opcija da to bude duže. S druge strane, Saudijci jedva čekaju ovakve prilike te će sigurno imati što za ponuditi Luki, ali i ostalima.