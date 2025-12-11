Marca: Real Madrid se muči u napadu bez Kyliana Mbappéa

Real Madrid stigao je do novog poraza u srazu s Manchester Cityjem (1-2) u Ligi prvaka. Iako su "kraljevi" imali nekoliko izglednih prilika za gol, samo je Rodrygov udarac za 1-0 završio u okviru gostujućeg gola. Real ima probleme u napadu, piše Marca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Na kraju je Real uputio 16 udaraca, ali samo jedan u okvir gola. To je najgori učinak na domaćem terenu u Ligi prvaka još od sezone 2003/04., dakle u posljednjih 21 godinu!

Marca ističe i nevjerojatnu ovisnost Reala o Kylianu Mbappéu koji je zabio 50 posto Realovih golova u La Ligi (16/32) te čak 69 posto golova momčadi u Ligi prvaka (9/13)!

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Vinicius je zabio pet golova ove sezone, Bellingham je na četiri gola, Rodrygo je zabio jedan, kao i Mastantuono te Brahim, dok Endrick i Gonzalo Garcia još čekaj na prvijenac...

Priznao je nakon utakmice i Xabi Alonso koliko mu je nedostajao francuski napadač.

- Nedostaje nam, ali imali smo dovoljno prilika da postignemo drugi gol - rekao je trener Reala.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Iduću utakmicu Madriđani igraju protiv Alavesa u gostima u La Ligi.