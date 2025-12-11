Marca ističe i nevjerojatnu ovisnost Reala o Kylianu Mbappéu koji je zabio 50 posto Realovih golova u La Ligi (16/32) te čak 69 posto golova momčadi u Ligi prvaka (9/13)!
Marca: Real Madrid se muči u napadu bez Kyliana Mbappéa
Real Madrid stigao je do novog poraza u srazu s Manchester Cityjem (1-2) u Ligi prvaka. Iako su "kraljevi" imali nekoliko izglednih prilika za gol, samo je Rodrygov udarac za 1-0 završio u okviru gostujućeg gola. Real ima probleme u napadu, piše Marca.
Na kraju je Real uputio 16 udaraca, ali samo jedan u okvir gola. To je najgori učinak na domaćem terenu u Ligi prvaka još od sezone 2003/04., dakle u posljednjih 21 godinu!
Marca ističe i nevjerojatnu ovisnost Reala o Kylianu Mbappéu koji je zabio 50 posto Realovih golova u La Ligi (16/32) te čak 69 posto golova momčadi u Ligi prvaka (9/13)!
Vinicius je zabio pet golova ove sezone, Bellingham je na četiri gola, Rodrygo je zabio jedan, kao i Mastantuono te Brahim, dok Endrick i Gonzalo Garcia još čekaj na prvijenac...
Priznao je nakon utakmice i Xabi Alonso koliko mu je nedostajao francuski napadač.
- Nedostaje nam, ali imali smo dovoljno prilika da postignemo drugi gol - rekao je trener Reala.
Iduću utakmicu Madriđani igraju protiv Alavesa u gostima u La Ligi.
