Marca se čudi: Kako Zlatku Daliću čak trojica golmana mogu biti ispred Ive Grbića?

Od odlaska iz Hajduka gdje nije dobio priliku do Lokomotive gdje je postao jedan od najboljih golmana lige pa do velikog Atletico Madrida. Sve se to dogodilo hrvatskom golmanu Ivi Grbiću u samo dvije godine.

Hrvat je u ljeto 2020. godine došao u Atletico za 3,5 milijuna eura. Živio je kao u bajci, upijao je savjete od sjajnog Jana Oblaka, no tištilo ga je nešto. Nije podnosio sjedenje na klupi. Prošle sezone otišao je na posudbu u Lille gdje je okupirao gol odmah po dolasku.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kupio je povjerenje trenera, dogurao u reprezentaciju gdje je čak nakratko postao prvi golman, ali sve se rasulo kao kula od karata zbog pogrešaka na utakmici protiv PSG-a u veljači ove godine. Od tada je bio zabetoniran na klupu, ispao je s popisa 'vatrenih' pa se vratio u Atletico bez prevelikih očekivanja.

No, Ivo je postao iznenadni junak madridskog kluba. Hrvat je iznenada dobio priliku na golu Atletica u prošlom kolu protiv Bilbaa nakon što se Jan Oblak ozlijedio. Obranio je nekoliko sjajnih prilika te oduševio navijače i trenera Simeonea koji mu vjeruje. Bila je to velika doza samopouzdanja za Grbića koji od početka sezone grije klupu. Branio je i cijeli susret u remiju protiv Rayo Vallecana. Ove sezone ukupno pet utakmica.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Španjolski mediji o Grbiću pišu kao skromnom, marljivom i samozatajnom momku koji čeka svoju šansu i nikad se ne predaje. A Marca se pita kako to da ga nema u reprezentaciji. Trenutno su ispred njega Dominik Livaković, Ivica Ivušić i Lovre Kalinić, no i dalje nije nemoguće da ga vidimo u Kataru. Pogotovo ako nastavi braniti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- On je hobotnica i više nego dostojna zamjena za Jana Oblaka. Takav golman zaslužuje ići na SP jer iako živi u sjeni jednog od najboljih golmana svijeta, u posljednjih 110 minuta Grbić nas je natjerao da zaboravimo na Oblaka. Grbić je tako branio i ranije u prvenstvu, protiv Celte. Njegove parade protiv Athletica su već opjevane, a red je da istaknemo još jednu njegovu odličnu partiju, protiv Raya. Obranio je snažan udarac Isija, kao i topovski šut Balliua. Nitko mu ne može ništa prigovoriti što nije skinuo penal. Nevjerojatno je da Zlatko Dalić pretpostavlja Grbiću čak tri golmana iz HNL-a (Livakovića, Kalinića i Ivušića). Ne možemo vjerovati da su oni bolji od Grbića, bez obzira na njegov kontinuitet igara. Mršavko, kako ga zovu u Atleticu, svakim nastupom daje razloge svom izborniku da ga odvede u Katar - piše Marca.

No, prije mjesec dana nisu isto razmišljali. Nakon poraza od Bayera u Ligi prvaka su ga iskritizirali.

- U debiju u Ligi prvaka za Atletico bio je nekako nervozan. Nije mogao puno učiniti kod golova, ali nije momčadi donio sigurnost kao Oblak. Svjetlosnim je godinama ispod Slovenca.

Jedno je sigurno. Pored ovakvih sjajnih vratara Hrvatska ne mora brinuti za 'jedinicu'. Tu je izvanredni Dominik Livaković koji se učvrstio na jedinici, a Grbić je sada i Simeoneu pokazao da može računati na njega. Mi mu želimo što više minuta jer jedino tako će moći pokazati koliko vrijedi. A to će ipak ovisiti o Oblaku.

