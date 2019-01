Marcela je nemoguće srušiti: Ma ja bih samo jeo i spavao...

Nakon Mikaele Shiffrin novi/stari pobjednik Sljemena postao je i Marcel Hirscher (29). Najbolji skijaš današnjice osvojio je svoj peti naslov u Zagrebu!

U Hrvatskoj je proslavio šestu ovosezonsku pobjedu i povećao je vodstvo u ukupnom poretku za 335 bodova u odnosu na Norvežanina Henrika Kristoffersena. Ukupno mu je ovo 64. pobjeda u Svjetskom kupu, a 30. u slalomu. Više pobjeda od njega imaju još samo legendarni Šveđanin Ingemar Stenmark i Amerikanaka Lindsey Vonn.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prošle godine i Mikaeli i Marcelu su se razbile krune pobjednika, ove godine je bilo više sreće. I skijaši i organizatori utrke bili pažljiviji pa za vikend nije bilo razbijenih komadića kristala ispred okrunjenih pobjednika Sljemena.

Mikaela je dobila crveni, a Marcel plavi kraljevski plašt i čini se da je Austrijanac uspješno izbjegao neugodnosti koje je Amerikanka imala sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem koji ju je obgrlio s leđa u pokušaju stavljanja pobjedničkog plašta.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Moje su želje dobro jesti, spavati i držati korak s mladima. Teško je ostati među najboljima - rekao je nakon nove pobjede sjajni Austrijanac.

Sljemenski Crveni spust prvi je put osvojio 2012. godine. Uslijedila je pobjeda i iduće sezone, a nakon toga je na novu krunu morao čekati do 2015. godine. Posljednji je trofej u Zagrebu osvojio prošle sezone.

- Uzbuđen sam, danas je zapravo bio težak radni dan i to teži nego drugi do sada. Sretan sam što sam došao do cilja, bilo je teško. Nije lako naći pravu taktiku za promjenjive uvjete - rekao je Hirscher pa pohvalio uvjete koje su skijaše ove godine dočekali u Hrvatskoj.

- Za razliku od prošle sezone, uvjeti su bili savršeni u Zagrebu dok su prije Zagreba oni bili lošiji. Bilo mi je teško na trenutke u drugoj vožnji i osjećao sam se stabilnije u prethodnim vožnjama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Marcel sada ima pet osvojenih kruna, ali nisu sve u njegovoj kolekciji. Prošle je godine u Zagrebu otkrio da su se dvije ili tri već slomile. Valjda će preostale dvije preživjeti malo duže...

I prije današnje utrke Marcel je bio neprikosnoveni sljemenski kralj. Dok on sam ima ček pet pobjeda, po jednom su se na pobjedničkom postolju redali Mario Matt, Jean-Baptiste Grange, Giuliano Razzoli, Andre Myhrer i Manfred Moelgg.