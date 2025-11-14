Marcelo Brozović se vraća u Europu? Želi ga klub iz Serie A

Marcelo Brozović (32) je u ljeto 2023. iznenadio nogometnu javnost i s 30 godina na leđima potpisao za Al-Nassr. Iako je Hrvat tada slovio za cijenjenog i dokazanog centralnog veznog u europskom nogometu, otišao je u manje kompetitivnu ligu. Uskoro bi se mogao vratiti u Europu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Marcelo Brozović oprostio se od 'vatrenih'! 'Pitat će se tko je lud da se oprosti s baš 99 nastupa?' | Video: 24sata/Video

Naime, Brozoviću ugovor s Al-Nassrom istječe u ljeto 2026., a pregovori oko nastavka suradnje su u zastoju. Saudijski klub bivšem hrvatskom reprezentativcu nudi smanjenje plaće, što se njemu ne sviđa, a situaciju pomno prati Juventus, prenosi Matteo Moretto.

Štoviše, već u siječnju moguć je transfer uz odštetu, a na ljeto bi ga Juventus mogao dovesti i bez odštete. "Stara dama" ne briljira ove sezone i trenutačno je šesta momčad Serie A s 19 bodova. U Torinu bi Brozović surađivao s Lucianom Spallettijem, koji ga je vodio u Interu.

Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Brozović je za Al-Nassr odigrao 97 utakmica i zabio tri gola, uz čak 20 asistencija. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 99 puta i zabio sedam golova.