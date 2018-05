Marcelo priznao: Bio je penal za Bayern, nećemo se lagati...

Igrala se prva minuta sudačke nadoknade prvog poluvremena u Madridu kada je lopta u ruku pogodila Marcela. Realov bek bio je u svom šesnaestercu, a u snimci se jasno vidi kako centaršut Bayernovog Joshue Kimmicha završava na njegovoj ruci.

Uzalud su bili protesti Lewandowskog, Mullera i Riberyja, Turčin Cüneyt Çakir nije htio svirati penal. Real je na kraju prošao uz ukupnih 4-3 u kijevsko finale da bi poslije nove fešte 'blancosa' Brazilac Marcelo bio je iskren.

- Da, bila je ruka i mislim da je trebao biti penal. Lagao bih kad bih rekao bilo što drugo, ali to vam je nogomet. Ne volim pričati o sucima. Nekad dosude nešto u tvoju korist, nekad protivniku, ali što god se dogodilo moraš dalje igrati.

