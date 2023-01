Marčinko nije uspjela: Nekad deseta na svijetu ju izbacila

Sjajna Petra Marčinko (17) je prije godinu dana osvojila juniorski Australian Open. Premda već dulje vrijeme igra seniorske turnire, sada je odlučila napraviti taj prelazak i na Grand Slam. Prvi put je zaigrala kvalifikacije,

U prvom kolu kvalifikacija Australian Opena je lakoćom riješila Monu Barthel, no u drugom kolu dočekao ju je teži zadatak. Amerikanka Coco Vandeweghe, danas 140. tenisačica svijeta, a nekad davno deseta na svijetu. Nažalost, ovaj put je bila nepremostiva prepreka za hrvatsku tenisačicu. Za sat i 13 minuta igre slavila je 6-4, 6-2.

Petra je ušla sjajno u susret pa odmah na početku napravila break i povela 2-0. Imala je 4-1, dominirala mečom i bila na koračić od prvog seta. No, nažalost, falilo je nešto više iskustva za završiti takav meč. Dogodio se veliki pad koji nije uspjela zaustaviti i koji je sastavni dio teniskog odrastanja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Amerikanka joj je dvaput oduzela break, osvojila pet gemova zaredom i slavila 6-4 u prvom setu. Marčinko se nije uspjela oporaviti od toga. U trećem gemu drugog seta odmah je izgubila servis pa potom i drugi i priči je bio kraj. Iskusna Amerikanka lagano je privela meč kraju za plasman u drugo kolo kvalifikacija.

Hrvatski teniski biser tako će još malo pričekati na glavni turnir Grand Slam turnira, no vjerujemo kako je to samo pitanje trenutka. Ovaj put nije uspjela, ali to će joj biti škola za budućnost. Da vrijedi, a ogroman je potencijal, pokazala je već nekoliko puta. Ne sumnjamo kako će i jednom na Grand Slamu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska je tako ostala bez predstavnika u kvalifikacijama. Ana Konjuh, Nino Serdarušić i Tara Würth zapeli su još u prvom kolu. Borna Gojo, nažalost, nije na vrijeme prijavio kvalifikacije. Borna Ćorić, Marin Čilić, Donna Vekić i Petra Martić predvodit će nas u glavnom ždrijebu.

Najčitaniji članci