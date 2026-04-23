Marčinko ostala bez 3. kola u Madridu, izgubila od Benčić...

Piše HINA,
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Petra Marčinko zaustavljena u Madridu! Švicarka Benčič dominirala, ispustila samo 6 gemova. Bondar šokirala Svitolinu i priredila senzaciju

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 74.) ostala je bez plasmana u treće kolo WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Madridu, gdje ju je u meču drugog kola pobijedila Švicarka Belinda Benčič (WTA - 12.) sa 6-4, 6-2 nakon 84 minute igre. Benčič je najbolja rangirana tenisačica s kojom se 20-godišnja Zagrepčanka morala suočiti u dosdašnjoj karijeri, a olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. opravdala je ulogu velike favoritkinje, pogotovo u drugom setu, nakon što je prvi bio prilično izjednačen.  

Meč je počeo sa po dva 'breaka' na svakoj strani, a Marčinko je bila prva koja je osvojila gem na početnom udarcu i povela s 3-2. No, u sedmom gemu je ponovno izgubila servis, što je iskusnoj Belindi Benčič bilo dovoljno za osvajanje prvog seta sa 6-4 nakon 51 minute.

Nakon toga je 29-godišnja Švicarka potpuno preuzela kontrolu u meču, osvojila prva četiri gema u drugom setu i bez poteškoća došla do pobjede koja joj je donijela plasman u treće kolo madridskog WTA 1000 turnira. Marčinko je u drugom setu osvojila samo tri poena na servis suparnice.

Benčić u trećem kolu čeka pobjednicu dvoboja između Rusinje Dijane Šnajder (WTA - 19.) i Španjolke Jessice Bouzas Maneiro (WTA - 50.). Prvo veliko iznenađenje u Madridu priredila je Mađarica Anna Bondar (WTA - 63.) koja je sa 6-3, 6-4 svladala sedmu tenisačicu svijeta, Ukrajinku Elinu Svitolinu, ostvarivši tako svoju prvu pobjedu protiv igračice iz "Top 10".

