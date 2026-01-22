Marčinko propustila priliku u drugom kolu, Mate Pavić slavio

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, završila je svoj put na Australian Openu u drugom kolu, bolja je od nje sa 6-2, 7-5 bila Amerikanka Peyton Stearns. Sat i 20 minuta trajao je meč u kojem je Maričinko imala na pladnju odlazak u treći set i daleko veću borbu za prolazak u treće kolo.

U prvoj dionici potpuno je dominirala Stearns, 68. igračica na svijetu, koja je brzopotezno pobjegla na 5-1 i time osigurala vodstvo u setovima. No, Marčinko je na sličan način uzvratila u drugom setu. Povela je Marčinko, 81. igračica s WTA ljestvice, s 5-2, ali i u tom trenutku posve stala. Do kraja meča Marčinko je osvojila tek četiri poena. Stearns je od 2-5 do kraja osvojila pet gemova u nizu i time spriječila bilo kakvu neizvjesnost u ovom dvoboju.

Foto: Frank Molter/DPA

Stearns je maksimalno koristila break lopte u dvoboju, imala je četiri šanse i sve četiri realizirala. Marčinko je iskoristila tek jednu od šest break prilika. Imala je Amerikanka i deset izravnih poena više od suparnice, 26-16.

U nastavku četvrtka na teren će izaći hrvatski tenisač Marin Čilić koji u meču drugog kola igra protiv Kanađanina Denisa Shapovalova, 23. tenisača na svijetu.

Australian Open, 2. kolo tenisačica:

Peyton Stearns (SAD) - Petra Marčinko (Hrv) 6-2, 7-5

Startna pobjeda Pavića i Arevala

Vrlo jednostavnom su pobjedom svoj nastup na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru sezone, otvorili hrvatski tenisač Mate Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora, četvrti nositelji turnira.

Za manje od sat vremena Pavić i Arevalo su u meču prvog kola pobijedili bosansko-hercegovačku kombinaciju Tomislav Brkić i Damir Džumhur sa 6-2, 6-3.

Tek nekoliko minuta trajala je ravnopravna borba, točnije do 2-2 u prvom setu. Od tog trenutka su Pavić i Arevalo napravili niz od četiri gema i dobili prvi set sa 6-2. U drugoj dionici Brkić i Džumhur su se nešto duže držali uz bok svojim suparnicima, do 3-3. Potom su uslijedila nova tri gema u nizu Hrvata i Salvadorca i dvoboj je time okončan.

U drugom kolu Pavić i Arevalo će igrati protiv pobjednika iz meča u kojem se sastaju Indijac Balaji i Austrijanac Oberleitner protiv Francuza Herberta i Australca Thompsona.

Dan ranije prvo kolo parova preskočio je hrvatski igrač Nikola Mektić i njegov partner Austin Krajicek. Budu li hrvatski tenisači uspješni i u drugom kolu igrat će međusobno u trećem.

Australian Open, 1. kolo parova:

Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/4) - Tomislav Brkić / Damir Džumhur (BiH) 6-2, 6-3