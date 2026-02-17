Riješen je dolazak braniča Darija Marešića iz Istre u Hajduk. Austrijanac igra na poziciji stopera i dolazi kao zamjena za Branimira Mlačića koji je u ovom prijelaznom roku prešao u talijanski Udinese.
Marešić: Želim odmah početi raditi. Manje priče, a više rada!
Hajduk je u utorak popodne potvrdio dolazak novog igrača Darija Marešića (26). Splićani su Istri platili 150.000 eura za stopera, a ugovor je potpisao do 2029. godine. Marešić će biti glavni adut u obrani Hajduka koji će u nastavku sezone voditi bitku s Dinamom za naslov HNL-a.
Nakon potpisa odlučio se oglasiti javnosti i reći kako je sretan što je u Hajduku.
- Dugo je trajala ova priča, još od ljeta. Mogu reći da je fantastičan osjećaj napokon biti ovdje i potpisati za Hajduk.
Komentirao je i odnos s trenerom Garcijom koji ga je vodio u Istri.
- Sretan sam što sam tu i što ću opet raditi s trenerom Garcijom. Već sam nekoliko puta rekao da je on najbolji trener s kojim sam radio.
Svjestan je kvalitete momčadi te da je spreman odmah početi s treniranjem.
- Jedva čekam još bolje upoznati ekipu i pomoći da ostvarimo ciljeve. Ova momčad ima veliku kvalitetu, o Klubu ne trebam ni govoriti, htio sam doći u Hajduk od početka i zaista sam sretan. No neću puno pričati, želim odmah početi raditi - manje priče, više rada, izjavio je Marešić nakon potpisa za Splićane.
Marešić je za Istru odigrao 119 utakmica te zabio sedam golova. Nastupao je još za Reims, LASK i Graz. Za mlađe uzraste austrijske reprezentacije odigrao je 41 utakmicu, a za seniore nije nastupio.
