Marešić: Želim odmah početi raditi. Manje priče, a više rada!

Hajduk je u utorak popodne potvrdio dolazak novog igrača Darija Marešića (26). Splićani su Istri platili 150.000 eura za stopera, a ugovor je potpisao do 2029. godine. Marešić će biti glavni adut u obrani Hajduka koji će u nastavku sezone voditi bitku s Dinamom za naslov HNL-a.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nakon potpisa odlučio se oglasiti javnosti i reći kako je sretan što je u Hajduku.

- Dugo je trajala ova priča, još od ljeta. Mogu reći da je fantastičan osjećaj napokon biti ovdje i potpisati za Hajduk.

Komentirao je i odnos s trenerom Garcijom koji ga je vodio u Istri.

- Sretan sam što sam tu i što ću opet raditi s trenerom Garcijom. Već sam nekoliko puta rekao da je on najbolji trener s kojim sam radio.

Foto: Hajduk

Svjestan je kvalitete momčadi te da je spreman odmah početi s treniranjem.

- Jedva čekam još bolje upoznati ekipu i pomoći da ostvarimo ciljeve. Ova momčad ima veliku kvalitetu, o Klubu ne trebam ni govoriti, htio sam doći u Hajduk od početka i zaista sam sretan. No neću puno pričati, želim odmah početi raditi - manje priče, više rada, izjavio je Marešić nakon potpisa za Splićane.

Marešić je za Istru odigrao 119 utakmica te zabio sedam golova. Nastupao je još za Reims, LASK i Graz. Za mlađe uzraste austrijske reprezentacije odigrao je 41 utakmicu, a za seniore nije nastupio.