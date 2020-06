'Maribor se hvali širinom kadra, ali očito nemaju našu kvalitetu'

'Sinjski dijamant' Ante Vukušić riješio je golom najveći slovenski derbi, njegova Olimpija slavila je protiv Maribora i otišla na četiri boda prednosti na prvenstvenoj ljestvici šest kola prije kraja sezone.

<p>Najveći slovenski derbi između Olimpije i Maribora hrvatski su mediji najavljivali i kao derbi dvojice hrvatskih trenera - Dina Skendera i Sergeja Jakirovića - a na koncu je presudio jedan drugi Hrvat, napadač 'Zmajčeka' Ante Vukušić, koji je postigao jedini gol i donio pobjedu svojoj momčadi. I ne samo pobjedu, nego i prednost od četiri boda šest kola prije kraja utrke za naslov prvaka Slovenije.</p><p>- Maribor i Celje imaju isti broj bodova, ali Maribor je naš najozbiljniji konkurent i ova pobjeda je time vrjednija. Ne samo zbog bodova, nego i zbog psihološke prednosti koju smo stekli – kazao nam je Ante Vukušić, koji je pohvalio svog novog trenera Skendera:</p><p>- Nisam ga puno pratio dok je bio u Osijeku, ali u ovo kratko vrijeme u Olimpiji na mene je ostavio jako pozitivan dojam. Odmah je nas par starijih pozvao na razgovor, želio je čuti naše mišljenje, tražio je odgovor na pitanje zbog čega je momčad u blokadi... Mlad je, željan dokazivanja, odmah je uveo dosta reda u naš način igre, sada se puno više pazi kako stojimo na terenu, kako zatvaramo u obrani... Ranije smo bili puno ofenzivniji i bilo je puno više prilika, ali smo i primali puno golova. Sada smo stabilniji i sigurniji. Nakon Domžala nam je pokazivao različite faze obrane i napada, i baš smo Maribor nadmudrili igrom, tražio je od nas iz napada da se spuštamo u vezni red i kratkim paesevima ih izbacimo iz igre. Tako smo i gol zabili...</p><p>Manje napada znači i manje prilike za napadača koji juri naslov najboljeg strijelca lige.<br/> - Najvažnije je da momčad Olimpije ostvari cilj, a to je naslov prvaka. Za mene je lako, u svakoj utakmici uđem u jednu – dvije šanse, samo treba biti dovoljno koncentriran i iskoristiti ih. Bit će gusto u utakmicama koje slijede, puno je klubova koji se bore za opstanak, kao i za vrh i Europu, i treba zadržati koncentraciju i mirnoću.</p><p>Iako je prednost Olimpije velika, prvenstvo još uvijek nije gotovo.<br/> - Ova pobjeda je nama veliki plus. U Mariboru su govorili kako ima još ''auto - puta do osvajanja prvenstva'', ali mi smo pokazali na terenu da smo bolji od njih i da im je pametnije da gledaju sebe, a ne nas. Hvalili su se da oni imaju 20 igrača, a mi samo 10, ali smo ih i s tih 10 opet pobijedili. Cijelu sezonu pričaju da imaju širinu, ali očito nemaju kvalitetu kao mi...</p><p>Svaki novi gol koji Ante zabije dodatno širi interes klubova koji bi ga voljeli vidjeti u svojim redovima.<br/> - Korona je sve stavila na čekanje, dobivam dosta poruka, ima interesa ali sve sam ostavio po strani, maksimalno sam fokusiran na konačan cilj a to je naslov prvaka. Ako uz to uspijem biti i strijelac lige, tim bolje, ali naslov prvaka i nastup u Europi za klub su primaran cilj. Nakon toga ćemo vidjeti što i kako dalje. Sastao sam se više puta s predsjednikom Mandarićem i uvijek smo sve dogovorili za pet minuta. Predsjednik cijeni moju kvalitetu i dobre igre, a ja priliku koju mi je klub pružio, i sve što budemo dalje dogovarali, dogovarat ćemo u obostranom interesu – zaključio je Vukušić.</p>