<p><strong>Olimpija </strong>je u velikom derbiju 30. kola slovenske Prve Lige golom <strong>Ante Vukušića </strong>srušila najvećeg rivala za titulu <strong>Maribor </strong>(1-0) te mu tako pobjegla na četiri boda šest kola prije kraja! Bio je to ključan izravni derbi koji bi mogao odlučiti konačnog prvaka.</p><p>Bio je to ujedno i dvoboj dvaju bivših stručnjaka HNL-a: Osijekov <strong>Dino Skender </strong>u <strong>Olimpiji </strong>s jedne i Goričin <strong>Sergej Jakirović </strong>u <strong>Mariboru </strong>s druge strane. Veliki derbi odlučio je bivši igrač Hajduka <strong>Ante Vukušić </strong>u 59. minuti.</p><p>I premda je Maribor u Ljubljanu stigao u znatno boljoj formi budući da je Olimpija uspjela prosuti sedam bodova prednosti ispred glavnog konkurenta, na kraju je Olimpija slavila i zakoračila prema naslovu slovenskog prvaka.</p><p>Prvih sat vremena gost je bio bolji i stvori je niz prilika među kojima je Olimpiju spašavala i prečka. Vukao je Maribor i napadao, no u 59. minuti bivši dinamovac <strong>Endri Cekici </strong>povukao je kontru, poslužio <strong>Vukušića</strong>, koji je majstorski pogodio drugi kut i Olimpija je povela.</p><p>Olimpija se probudila na trenutak, no nastavak je donio opsadu gola domaćina pogotovo nakon što je u 80. minuti, poslije drugog žutog kartona <strong>Jurčevića</strong>, ostao s desetoricom.</p><p>Ipak, Olimpija je uspjela izdržati sve nalete i na koncu odnijeti vrijedna tri boda.</p>