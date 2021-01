Ako je netko recept da podizanje atmosfere, što nam jako, jako treba, onda je to Marino Marić. Kao da je znao da mora doći bez naočala koje ga čine nešto ozbiljnijim.

- Oh, vidi što je prozorčića - iznenadio se naš Mara s medijskim odazivom nakon poraza od Argentine.

- Ja sam već pripremio govor. Volio bih da nas zgazite, a da mi uđemo u četvrtfinale.

Kad su počela novinarska pitanje, uozbiljio se.

- Poslije Japana sam probao objasniti neke stvari, mislio sam "hajde, jedna utakmica i neće se ponoviti". Protiv Katara smo odigrali dobro, pa se vratilo samopouzdanje, pa provi Bahreina. Tradicija je govorila da će biti teško protiv Argentine, ali da ćemo krenuti s 0-5...

Napad je problematičan cijeli turnir?

- Možemo pričati o obrani, ali ako zabiješ 19 golova Argentini, to je premalo. I protiv Španjolske smo u finalu Eura zabili 20, to je malo. Kad nas stisne stres i rezultat, postajemo neučinkoviti, nismo isti igrači kao kad vodimo 4-5 razlike. Stvar je psihologije, blokade koju ne znam objasniti. Argentinci su nas dobro blokirali, mi pivoti nastojali smo razbiti zonu, ali nismo imali šuta i lakih golova.

Lino je iznenadio i vas igrače s ostavkom nakon utakmice dok je Hrvatska još u turniru?

- Svi smo mi profesionalci i volimo ovo što radimo, drži nas ljubav prema reprezentaciji i želja da uveselimo ljude. Ne mogu ja komentirati previše izbornika, možda je u tim trenucima tako reagirao. Svi smo ljudi, svatko možda traži opravdanje. Kolektivno smo podbacili i ne bih se uvlačio u te priče. Razumijem i medije, ne mogu vas kriviti jer to je naš mentalitet. Mogu svojim primjerom reći da sam podbacio, ali idemo biti profesionalci i gospoda, prihvatiti odgovornost svih nas. Postoje ljudi koji će odlučiti može li Lino to ili ne može.

Hrvatska još može, zato glave gore, Katar treba pobijediti Argentinu, pa nastupamo mi.

- Stigli su im neki igrači, među kojima i Capote. Sigurno i oni računaju da su Hrvati u banani i da će izgubiti od Danske. Bila to Danska B ili Danska C, to je veliki protivnik za nas. Bitno je da dobro krenemo jer tada će biti drugačija atmosfera. Optimist sam, samo da otpustimo kočnice. Oni imaju 16 vrhunskih igrača, misliš ne brani Landin, a drugi im golman dolazi u Barcelonu.

Zaključno?

- Kad sam vidio raspored, već sam nas vidio u polufinalu. Ali, kad sve završi, podvlačit ćemo crtu.