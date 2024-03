Marić: Kukavice prijete, djeca mi se boje, a oni koji su sve pokrenuli požalit će zbog toga

Ne osjećam se dobro. Ustvari, ni ne znam što se točno dogodilo, zbog čega je nastala tolika pompa, koja je rezultirala mojom ostavkom. Ni u snu nisam mislio da ćemo doći do toga da u javnost "iscure" snimke iz VAR sobe, a posebno ne da će izaći dodatno montirane na vrlo zločest način, s tendencijom da naškode samim sucima. To je čisto kazneno djelo. Nažalost, oni koji su pokrenuli sve to zabili su si nož u leđa i požalit će zbog toga, ne zbog toga što će nastradati, nego zbog toga što se na snimkama vidi da su suci u VAR sobi i na terenu mahom donosili ispravne odluke, a i one koje su bile pogrešne bile su rezultat ljudskih pogrešaka. Dapače, ljudi su mogli dodatno spoznati koliko je sudački posao težak i stresan. Nas je već pratio glas da sudimo pošteno i to se na tim snimkama samo potvrdilo.

Počeo je tako Bruno Marić gostovanje u podcastu Sportskih novosti.

Pokretanje videa... 03:18 Bruno marić pres najbolji momenti | Video: 24sata/Video

- Ne mogu vjerovati da to nekažnjeno prolazi u zemlji koja je dio EU, te da se tako potiču oni koji iznose slike ili transparente na kojima je moja odsječena glava. To ne prihvaćam, to je skandal i zbog toga sam otišao. A ne zato što sam bilo što skrivio - dodao je.

Ostavku je dao dan nakon konferencije za medije.

Marić: Sin ne želi reći prezime od straha

- Isključivo zbog prijetnji meni i mojoj obitelji. Njima se bavi policija i sigurno će biti kaznenih prijava. U razgovoru sa svojom djecom spoznao sam da nemam više pravo dovoditi ih u neugodne situacije, da se boje. To je postao pretežak teret i vrlo opasan. Dugo sam šutio o prijetnjama koje sam doživljavao. Jedna kukavička osoba je preko društvenih mreža pustila gnjusne i prijeteće poruke. Tu sam kukavicu prijavio policiji, koja je potom podnijela kaznenu prijavu, ali državno odvjetništvu u Splitu je tu prijavu odbacilo. I sad taj lik ponovno piše da dolazi u Daruvar i likuje. To je za mene neshvatljivo. Ne bojim se, ali sve to predugo traje i želio sam ostavkom skrenuti pozornost našem društvu i ljudima u sportu da se možda nešto promijeni kako se toj glasnoj manjini ne bi više dopuštalo da radi takve neprihvatljive radnje. Odluku sam donio nakon što mi je sin rekao da ide na izlet, ali da nikome neće reći da se preziva Marić jer da bi ga mogli napasti zbog toga kad shvate da je iz Daruvara. Pritiscima sam se othrvao, a prijetnjama se ne želim više odupirati jer prezirem takav način i on je neodrživ.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pritisci dolaze iz Hajduka.

- Hajduk je već tražio moju smjenu. Jedno vrijeme kružile su tendenciozne priče o tome da suci pomažu Hajduku, što nije bila istina. Bilo je razdoblja u kojima su suci svojim pogreškama išli više u korist Hajduku, u nekim razdoljima protiv Hajduka, ali sudilo se uvijek pošteno. Kako Hajduku, tako i svim drugim klubovima. Nitko od klubova nema pravo pričati o nezadovoljstvu zbog toga što su ih suci samo zakidali.

Suci nikad nisu imali samostalnost kao sada

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić podržao je Marića.

- Rekao sam mu da je situacija jako osjetljiva, ne samo za mene, nego i za kompletan HNS, te da odlazim. Dao mi je punu podršku i zahvalnost za sve što sam napravio jer zna da sam radio pošteno i dobro. Nikad u povijesti hrvatskog nogometa niti jedan čelnik sudaca nije imao podršku kakvu sam imao ja kod Kustića, niti je imao takvu samostalnost u odlukama. Samostalnost koju nam je omogućio bila je korak od sto milja.

Pojasnio je i zašto na konferenciji za medije nisu ponudili konkretan dokaz da je Hajdukov gol u Varaždinu opravdano poništen:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Očito nisam prepoznao ozbiljnost ili zanimanje o toj situaciji kako bih je objasnio na čvršći ili jasniji način. U Varaždinu smo zakazali s objavom situacije koja se vidjela na snimci. No, ne mogu prihvatiti da nema dokaza jer nitko ne dovodi u pitanje točnost odluke. Dokaz o toj odluci nemamo jer više nismo tehnički mogli napraviti ponovljeno mjerenje te situacije. Postoji snimka kompletne utakmice u Varaždinu, ali problem je što ne možemo iznova pristupiti povlačenju linija uz pomoć VAR tehnologije jer to nam više nije dostupno. Ono što je sudac nacrtao vama nije prihvatljivo, ali nakon što je to isporučio, on je još 10 ili 20 sekundi crtao linije i imao je konkretan dokaz o tome da je zaleđe. Neću reći da je sudac u VAR sobi napravio savršen posao, ali je napravio posao koji je trebao. Nije napamet donio odluku. Cijela hajka je došla zbog odluke koja je točna. Da smo pomislili da je ugrožen integritet utakmice, mi bismo odmah nakon završetka ponovno nacrtali kompletnu situaciju i pokazali je javnosti. Takvi su i napuci Uefe. To je bio povod da se krene s "fabriciranim" snimkama iz VAR sobe, da se napravi kaos i da se krene u smjeru da se u VAR sobi radi nešto nepošteno. A sve su odluke bile točne, osim što igrač Varaždina nije trebao dobiti drugi žuti karton.

Marić: Ostajem u suđenju

A snimka na kojoj Dario Bel žestoko psuje nakon što je Rijeka zabila gol Dinamo, koji je VAR poništio zbog zaleđa?

- I to je tendenciozna i manipulativna snimka, kojom se želi diskreditirati suce. Nisu pustili kompletnu snimku na kojoj se vidi čisti prekršaj za Dinamo na centru, što četvrti sudac govori Belu. Govori mu to i pomoćni, a onda čak i VAR sudac, iako to ne bi smio po protokolu. Bel je to prečuo, a kad je u nastavku akcije svirao prekršaj za Rijeku, u blizini kaznenog prostora Dinama, shvatio je da bi mogao imati problem ako Rijeka zabije gol, a on nije svirao prekršaj za Dinamo koji je postojao. Međutim, tada je već svirao prekršaj i gotovo je, nije mogao više nazad. Rijeka je zabila gol i Bel je bio ljut na sebe jer je znao što je prethodilo tom centaršutu iz sviranog prekršaja do kojeg nije trebalo doći. Na sreću, gol Rijeke nije priznat zbog zaleđa i nije bilo štete.

U suđenju će ostati kao Fifin VAR instruktor i kontrolor.