Marić: Nisam tražio ništa od države, sve sam dao drugima

Javnost nas je napala, a nije se znala prava istina. Pa mi igrači Osijeka uopće nismo tražili nikakvu državnu pomoć, rekao nam je Mirko Marić (24), prvi strijelac HNL-a sa 17 golova.

Kad su objavljenje brojke i podaci o tome tko je tražio državnu pomoć, među imenima je bila jako puno igrača Osijeka. Među ostalim i kapetana kluba s Drave Mile Škorića, Marića, ali i nekih drugih. Oni su od države za ožujak dobili 3250 kuna, ali taj novac je za njih zatražio klub, a ne oni sami.

- Nisam imao pojma o čemu se radi. Kad je na račun sjeo taj novac, pitao sam što je to. Pa su mi iz kluba objasnili da je to državna pomoć. To ja nisam tražio, a nije ni Mile Škorić. Pa on uvijek podržava sve humanitarne akcije i ne želi da se o tome piše, a sad je ispalo da smo mi tražili pomoć od države i zbog toga su nas počeli prozivati - kaže Gruđanin i nastavlja:

- Mi nemamo svoje knjigovođe, pa je u naše ime pomoć od države tražio klupski knjigovođa. Dakle, nitko od nas nije imao ništa s tim. Dan-dva nakon što mi je novac sjeo na račun, proslijedio sam ga u humanitarne svrhe. Žao mi je što je sve ovako ispalo. Da se pričalo o nama da smo tražili i uzeli taj novac, a to nije istina.

Marićevu obitelj i prijatelje je sve ovo jako pogodilo.

- Ja sam nekako lakše prešao preko svih tih osuda, znam da ništa krivo nisam napravio, ali obitelji, prijateljima i ljudima oko mene je baš teško. Svi znaju da nisam takav i razumijem da im je ovo teško palo - rekao je za kraj napadač Osijeka.

Podsjetimo, igrači Osijeka su potpisali smanjenja plaća od 50 posto čim je to predložilo vodstvo kluba.

- Mi i Borussia M’gladbach smo prvi u Europi postigli dogovor s igračima oko smanjenja plaća - rekao nam je u subotu predsjednik Osijeka Ivan Meštrović.

On je također i komentirao kako njegov klub s Drave u hrvatski proračun uplati stostruko veći novac nego što ga je dobio od države u ovoj situaciji.