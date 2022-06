Marić puštao Musi dalmatinske, Hoppe s 63 godine u polufinale: Igrao sam i protiv Ivana Lendla

Nikad rekreativni tenis nije bio ovako jak!

Zaključili su to tenisači uz ogradu 'vitalnog stogodišnjaka', kraj terena TK Karlovac, koji postoji, pohvalili su se domaćini, već 111 godina. A na zemlji s reketom u ruci 160 rekreativaca na petom turniru Stars Open Toura.

Silvio Marić iz suorganizatorske se uloge ovaj put spustio i na teren.

- Nakon godine dana idem igrati! Skinuo sam kile - pokazivao je na još uvijek izbočeni trbuščić - bit će vatreno!

Sunce je udaralo, taktika se slagala uz osvježavajuća pića, a igrači su pokazali što je fair play:

- Sori na balonima, ne znam drugačije igrati.

- Hvala na onim skraćenim loptama, nisam ni znao da mogu toliko trčati.

- Nije da lažeš ali, sorry, smijem li pogledati je li doista bio aut?

A nakon pokoje psovke uslijedile su ispirke ženama i djeci u publici. Pa onda red zafrkancije na Marićev račun:

- Čim si ti otišao iz kluba, Rudeš počeo igrače tražiti preko Facebooka!

Društvo bivših dinamovaca bilo je nikad brojnije. Hrvoje Čale hvalio je atmosferu oko mečeva i navijanje Karlovčana, a Bojan Knežević nakon pobjede u drugom kolu znao je:

- Sad idem na Igora Musu, nogometni derbi!

Taj je derbi, ne samo nogometni nego dinamovca i hajdukovca, pripao Musi. A kako su i Silvio Marić i Hrvoje Čale ispali u drugom kolu, Musa je još jednom potvrdio da je najbolji tenisač među (bivšim) nogometašima. Barem na Stars Open Touru.

- Volio bih da dođu i Bišćan i ostali dečki koji odlično igraju tenis - govorio je uoči finala protiv Luke Marjanovića.

U jednom trenutku drugoga seta žedni je Musa otišao po osvježenje, suparnik ga je zamolio da i njemu donese isto, ali kad je vidio da se Igor vraća s dva piva, odustao je!

- Mene je pivo spasilo - našalio se Musa, koji je u nedjelju odigrao tri meča i na terenu bio šest i pol sati.

- Imao je teži put do trona nego Real u Ligi prvaka - dobacio je njegov brat i trener Alen.

- Gust je bio raspored, puno mečeva, pet u dva dana, a svi teški suparnici, baš sam se potrošio. Zahtjevniji je ovaj turnir nego oni koje igram u Hercegovini, koncentrat kvalitete ipak je jači ovdje. Kad dođeš na turnir, nisi siguran hoćeš li kući nakon prvog kola, da te doma čekaju na ručku, ili ćeš otići dalje. Nekoliko puta sam na Stars Open Touru došao do polufinala, sad sam osvojio - rekao nam je Musa pa na pitanje koga bi izazvao na idućem turniru naglasio:

- Izazvao bih Maru, ali izbjegava me stalno. Nadam se da ću odigrati s njim, možda mu pustim koji gem...

I dok je Musa slavio trijumf uz cigaru i iznazivao sve u Mostaru da se pohvali, svirali su taktovi "Voli te cila Dalmacija", "Dalmacijo, moja ružo procvala", "Dalmatinac sam" i slično. A DJ je bio – Silvio Marić.

- Znaš da ima posebnu težinu kad ja puštam te pjesme - našalio se Mara.

U turneju rekreativaca uključio se i Dejan Lovren. Doduše, ne s reketom u rukama, ali je pobjedniku pro single kategorije darovao poklon paket svoje robne marke Rock filius. A na turniru u Novalji od 23. do 26. lipnja ugostit će tenisače u svom hotelu. Tko zna, možda jednom i zaigra na Stars Open Touru, ni njemu reket nije stran. Štoviše...

- Kako ide cijena goriva, jeftinije je spavati u hotelu u Karlovcu nego voziti se kući - šalila se grupa Zagrepčana, dok su poeni dizali publiku na noge.

- Pa ovo je karlovački Roland Garros! Play of the day, CNN - vikali su, prateći jednim okom u petak navečer Čilićev polufinale u Parizu.

Tina Tomić toliko je dominirala i 'skidala' skalpove da su se njezini suparnici šalili da što prije treba osnovati ženski turnir, da je maknu iz konkurencije! No, dok se to ne dogodi, ona drma. I osvaja. U konkurenciji pro parova uzela je pehar igrajući s Ivanom Levarom. Na svakom turniru drugi partner!

- Haha, da, takva sam ja, jedan turnir pa 'noga'. Ali nadam se da će ovo partnerstvo potrajati vječno, u dobru i zlu. Ivan je i moj trener u TK Tweener, gdje i ja radim kao trenerica. Nekako smo se spontano dogovorili da ovdje zaigramo zajedno - pričala je Tina i dodala:

- A u običnim parovima Mirjam mi se ozlijedila pa je dobra duša turnira, naš Siščanin Mateo Perković, uskočio.

Doduše, s njim je u konkurenciji 'običnih' parova došla 'samo' do polufinala. Pa je, sukladno rezultatu, dobio manji komad rođendanske torte koju su Tina i njezina blizanka Dina rezale. Iako se pobrinuo za 'Play of the day' potez, kada je slučajno drškom reketa pogodio lopticu, ona je pala u suparničko polje, a onda se toliko zarotirala da se vratila njima u polje. Suparnici je nisu mogli uloviti ni pogledom.

- Čekaj, ovo je naš poen?! - čudila se Tina - Pa ti si kralj, ovo je za sve televizije! - veselila se.

Igrače je pozdravio i direktor ATP turnira u Umagu Tomislav Poljak te nam šapnuo da dolazi još jedno zvučno ime na ovogodišnji turnir.

No, domaća atrakcija karlovačkog turnira ipak su bili Nenad Lukić i Zdenko Hoppe. Generacija ’59. mamila je uzdahe maestralnim potezima i u konkurenciji parova došla do polufinala. Ako vam se ne da računati, dečki imaju 63 godine.

- Pojedi malo mesa - 'naredio' je Lukić partneru pa se našalio:

- Ti si kapetan u igri, a ja izvan terena!

I nije trebalo puno da se pročuje tko je taj majstor.

- Lob je najjači udarac u tenisu! To vam je stara češka škola, pa i Amerikanci su slali svoje tenisače u tadašnju Čehoslovačku da uče igrati parove. A Zdenko je, znate, igrao protiv Ivana Lendla.

Molim?! Jesmo li dobro čuli?

- Bio sam prvak Jugoslavije do 18 godina, ali tada je bilo puno drugačije, nismo baš mogli ići po turnirima u inozemstvo. Prvi sam put u teretanu otišao s 35 godina, a bekend spin naučio sam sa 16. Pa taj udarac nisu imali ni Punčec i Palada, taj se udarac nekad naprosto nije igrao. Lendl? Da, išla je reprezentacija na neki turnir u Bugarsku, u neko selo, vjetar je jako puhao... Bila je to selekcija do 18 godina, ja sam imao 16, a Lendl je imao 15 i bio je njihov treći igrač, ispred njega bio je brat od Martine Navratilove. Dobio me 6-4 u trećem setu, bio je jako dobar, ali tek pet godina kasnije čuli smo za njega kao svjetsku facu. I shvatio sam 'Hej, pa ja sam igrao s njim' - ispričao nam je Hoppe.

Stare su asove u polufinalu zaustavili kasniji pobjednici. U konkurenciji parova pehare i vina, koja im je uručio šef prodaje Royal Hilla Nikola Pavletić, kući su odnijeli Valentin Mrak i Boris Batinić, koji su pobijedili u finalu Denija Džafu i Davora Nikšića. Polovicu šampionskog para čini – bivši rukometaš! Da ne bi bilo da se na Stars Open Touru skupljaju samo bivši nogometaši...

- Kolege smo, ja medicinski tehničar, on fizioterapeut. A bio sam profesionalni rukometaš, igrao sam za Zagreb u Ligi prvaka i kasnije za Zamet. Generacija s Golužom, Vorijem, Kalebom, Špoljarićem... Prvi mi je sport bio tenis, do 14. sam trenirao paralelno oba i tek onda sam se sasvim posvetio rukometu, a kad sam završio karijeru, prije 6-7 godina, vratio sam se tenisu. Imam i nastup za reprezentaciju, Lino Červar me pozvao kao rezervu Džombi i Zrniću. I onda me drugoligaš KTC Križevci zvao prije tri mjeseca da im dođem pomoći! A ja rukometnu loptu nisam primio sedam godina. Pristao sam, završili smo drugi i u kvalifikacijama za prvu ligu okrenuli minus 6 iz Umaga i ušli u prvu ligu! Povijesni rezultat Križevaca, ali meni je to bilo doista zadnje, dečki su ipak 15 godina mlađi, ne mogu više držati taj ritam - ispričao nam je 42-godišnji Batinić.

Njegov kolega Mrak (38) naglasio je:

- Zahvalan sam mu do groba što nas je ubacio u ovaj turnir, a još je on i medicinska sestra, koja mi može piknuti injekciju u stražnjicu kad me zaboli. Nadam se da ćemo nastaviti igrati skupa. Ja sam trenirao tenis i natjecao se do 18. godine pa sam stao. Sad sam se vratio nakon 15 godina stanke. U birtiji smo se spojili i upali na turnir slučajno, kao zamjena za jedan par koji se prijavio pa nisu mogli doći.

Turnir je u single konkurenciji osvojio Gorki Bratim (41), koji je na putu do trofeja savladao dva sina Dinamove legende Marijana Vlaka. Najprije mlađeg, Domagoja, koji mu je jedini na turniru uzeo set, a potom u finalu i Zvonimira.

- Reket sam prvi put uzeo u ruke prije četiri godine i ovo mi je prvi osvojeni turnir. A igrao sam nogomet u Mosoru - pohvalio se još jedan bivši nogometaš među tenisačima, dok je Domagoj Vlak otkrio:

- Otkad sam jedini put pobijedio brata, više ne igramo!

Zabave nije nedostajalo, a ni hrane kad je 'roštilj pult' preuzela zaprešićka ekipa...

Karlovac je bio sjajan domaćin, a predsjednica kluba koji se diči 111 godišnjom povješću, TK Karlovac, Tatjana Basar naglasila je:

- Zahvaljujem Silviju Mariću i Goranu Lukačeviću, sretni smo što smo vas ugostili. TK Karlovac njeguje iste stvari kao i vi: rekreaciju, druženje i dobar tenis, to je sve što treba da budeš sretan. Nadam se da ćete nam doći i idućih godina i da ćemo dobiti dvoranu da nam možete dolaziti i zimi.

A prije toga šesti turnir turneje. Novalja, 23. do 26. lipnja.

Najčitaniji članci