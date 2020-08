Marić: S Gallianijem sam bio na večeri i gledali smo Ligu prvaka

Nisam još upoznao Silvija Berlusconija, a svi su uvjereni kako nam je Serie B samo usputna stanica. Prijelazni rok nije ni počeo, a već smo dobili nekoliko velikih pojačanja, kaže Marić

<p>Uh, sve se dogodilo jako brzo, ali sretan sam zbog potpisa za Monzu, vjerujem da nas čeka dobra sezona, kaže nam<strong> Mirko Marić</strong> (25).</p><p>Dosadašnji napadač Osijeka potpisao je za talijanskog drugoligaša Monzu, klub koji vode nekadašnji tvorci velikog Milana Silvio Berlusconi i Adriano Galliani. Mirko Marić s Osijekom je bio na pripremama, a onda brzo skupio najpotrebnije stvari i privatnim avionom poletio za Italiju.</p><p>- Ma nisam se ni snašao, haha. Kažem, pokupili su me na pripremema Osijeka, nisam stigao ni u stan otići po malo više robe. Ali, odmah su se svi nasmijali, rekli kako mi ni ne treba više stvari, u Milanu mogu kupiti štogod poželim - sa smješkom nam priča Marić koji je već od ponedjeljka u rodnoj Hercegovini:</p><p>- Da, dobio sam nešto vremena za odmor, pa sam stigao kući. Kakvi su planovi? U nedjelju idem u Zagreb, pa za Italiju, a već u utorak krećemo s pripremama za novu sezonu. Oduševljen sam svime oko kluba, nisam još upoznao suigrače, ali su me dojmili svi iz uprave kluba.</p><p>Jeste li već vidjeli Silvija Berlusconija ili Adriana Gallianija?</p><p>- Nisam još vidio Berlusconija, a s Gallianijem sam u petak bio na večer, zajedno smo gledali Ligu prvaka. A što reći, ma za mene je to bilo nezaboravno iskustvo, svjestan sam koliko takvi ljude znače u nogometnom svijetu.</p><p>Monza ima prilično ambiciozne planove...</p><p>- Ma ciljevi su jasni, svi žele što prije osigurati plasman u Serie A. Prijelazni rok praktički nije ni počeo, a u klub je stiglo nekoliko pravih pojačanja. Uz mene, tu je stigao i Christian Gytkjaer, najbolji strijelac poljske lige, pa jedan lijevi bek iz Brazila, ali i neki igrači s velikim iskustvom igranja u Serie A.</p><p>Jeste se uopće uspjeli oprostiti sa suigračima iz Osijeka?</p><p>- Ma sve se dogodilo u žurbi, s nekim sam se suigračima pozdravio u hotelu, s drugima sam pak bio na telefonskoj liniji. Čuli smo se, budemo opet čim cijela ova gužva malo prođe.</p><p>Mirko Marić i dalje žali što se od Osijeka nije rastao s jednim trofejem...</p><p>- Ma ne mogu prežaliti ono polufinale Kupa, mislim kako smo stvarno imali realne izgleda da ga i osvojimo. Ali što je tu je, svašta se tu događalo. Osijeku želim puno sreće u novoj sezoni, ali i na europskoj sceni - završio je Marić. </p>