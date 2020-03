Marin će nam jako nedostajati, a odmah pristajem i na penale!

Juniorska momčad Dinama danas je odradila još jedan trening, mlade nade 'modrih' pripremaju se za Bayern. Zagrepčani će u srijedu (14 sati) gostovati u Münchenu, tamo se u osmini finala Lige mladih obračunati s njemačkim velikanom. Na treningu Dinama vladalo je sjajno raspoloženje, bilo je tu puno smijeha, a s juniorima je trenirao i Matias Godoy.

Nije bilo Joška Gvardiola koji je odradio dodatne terapije, ali drame nema, Gvardiol će biti spreman za Bayern. Zanimljivo, Bavarce s klupe vode dvije igračke legende, bivši nogometaš Bayerna Danny Schwarz i nekadašnji branič argentinske reprezentacije Martin Demichelis.

- Iza nas je nekoliko mirnih dana, trenirali smo u lijepom raspoloženju, imali taj ratnički duh. Utakmica s Bayernom zahtjeva visoku koncentraciju, a osim pravog energetskog faktora, moramo biti i psihološki spremni - kaže nam Igor Jovićević koji o mladim Bavarcima ima visoko mišljenje:

- Baš su kompletna momčad. Jaki su u posjedu, pa i kontranapadu, a čak šest golova su zabili iz prekida. Prema tome, imaju sve. Do sada su skupili tek četiri kartona, što nam govori kako su tehnički potkovani, dok bi duel igra trebala biti na našoj strani. Igrat ćemo srcem, a borbenost je oduvijek bio 'forte' naše generacije.

Joška Gvardiola nije bilo na današnjem treningu...

- On ide s nama u München, tu nema problema. Odradio je već nekoliko treninga s nama, a kako je poslije seniorske utakmice s Interom osjetio probleme s koljenom, nismo ga htjeli koristiti na treningu na umjetnoj travi.

Kako se među juniorima snašao Matias Godoy?

- Godoy ima igračke karakteristike koje nam mogu donijeti prevagu, ima taj specifičan stil igre i dribling, jako je nepredvidiv u napadačkom dijelu igre. Vidim kako razmišlja o ekipi, dobro se uklopio, kod njega je prisutan osmijeh na licu, a upoznali su ga i suigrači. Ipak, od njega ne smijemo odmah očekivati čuda.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo će protiv Bayerna biti oslabljen neigranjem Antonija Marina...

- Antonio Marin je za nas nenadomjestiv igrač. Mi možemo igrati slabije, ali ako on ima dan, sve može riješiti lagano. No, i u Kijevu smo bili bez Marina, tamo smo bili taktički odgovorni, takvi moramo biti i u srijedu. Nitko od naših igrača nije protiv Dinama Kijeva trčao manje od 11 kilometara. To nije bila savršena utakmica, nismo imali puno šansi, ali smo taktički sve odradili vrhunski.

Kakve su vaše informacije, hoće li za Bayern igrati Zirkzee, mladi napadač koji zabija i za seniore Bavaraca?

- Zirkzee je igrao dosta utakmica za juniore, tu je zabio i četiri gola, ali ozljedom Lewandowskog je postao važan igrač i za seniore. I to je malo paradoksalno, Bayernu je druga špica taj 18-godišnjak, a to samo pokazuje koliko je kvalitetan igrač. Koliko mi imamo saznanja, neće ga biti protiv nas, ali tu su drugi kvalitetni igrači Tillman i Günther.

Hoćete li i protiv Bayerna svojim igračima pripremiti neki zanimljiv motivacijski govor? Znamo da ste im prije nekih utakmica u svlačionici znali pokazivati i video-poruke Luke Modrića...

- Haha, u određenim utakmicama, protiv ovakve s Bayernom, motivacijski govori nisu niti potrebni. Hej, mi igramo s Bayernom, pa tko zna kad će opet naši igrači igrati protiv takve momčadi? A nama je ovo drugi dvoboj protiv Bavaraca u dvije godine. Ali, to je i potvrda naše kvalitete, karaktera i odlične selekcije. Pa četiri-pet naših igrača je igralo finale Premier League International kupa protiv Bayerna, u njihovom je sastavu tada bio samo Zirkzee.

Foto: Antonio Bevanda/24sata

Biste li pristali da se o plasmanu u četvrtfinale odlučuje putem penala?

- Bi, naravno da bi. Ne treba biti megaloman, treba samo biti realan. Mi idemo u München, igramo protiv Bayerna! Oni su favoriti, protutnjali su svojom grupom, lagano natrpali momčadi poput Tottenhama ili Olympiacosa. Mi smo u posljednje vrijeme imali dosta pozitivnih iskustva s penalima izuzev one utakmice protiv Chelseaja.

Dinamo bi u Münchenu mogao imati veliku podršku navijača...

- Pa ako nas neće biti u Münchenu, neće nas biti nigdje, haha. Daj Bože da ih dođe što više, stadion je prekrasan, baš 'mala kutija'. Bio sam tamo prošle godine prije finalne utakmice s Bayernom, to je odličan zatvoren stadion, koliko god će tamo biti naših navijača, čut ćemo ih - završio je Jovićević.