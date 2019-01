Marin Čilić izgubio u drami od pet setova od Bautiste-Aguta

Marin Čilić izgubio je od Španjolca Roberta Bautiste-Aguta u 4. kolu Australian Opena u pet setova 7-6, 3-6, 2-6, 6-4, 4-6. Bio je to Marinov drugi poraz od Španjolca u šest međusobnih mečeva i drugi na Australian Openu, nakon što je Agut bio bolji i 2016.

Velika je to bila borba Čilića i Bautiste-Aguta. U prvom setu obojica su držala servise do devetog gema, kad je Čilić izgubio servis, a Španjolac je servirao za set. Marin je odmah uzvratio, uzeo je servis protivniku i izjednačio. Tie-break je odlučivao. U njemu - drama. Čilić je imao 6-2 i čak pet set lopti, iskoristio je šestu i poveo 1-0 u setovima.

U drugom setu slično je počelo kao u prvom. Obojica drže servise, a u osmom gemu Bautista uzima Marinu servis i ovaj put zadržava svoj za 6-3 i 1-1 u setovima. Uzdrmalo je to Čilića koji je izgubio servis odmah na startu trećeg seta.

Nije to bio onaj Marin iz prvog seta, ali treba zapljeskati i Španjolcu koji je igrao sjajno i pogađao je iz svih pozicija. Uzeo je Bautista servis Marinu i drugi put, poveo 5-2 i odservirao za 6-2 i 2-1 u setovima.

Čilić se morao trgnuti, bio je to njegov zadnji vlak za četvrtfinale. Nije ga htio propustiti! Kako je samo odigrao četvrti set. Pritiskao je Španjolca, bio je strpljiv i to mu se isplatilo. Bautista je kod 5-4 servirao, Čilić je prepoznao šansu, uzeo servis Španjolcu i odveo meč u peti set! A tamo nova drama. Obojica drže servise do 4-4, a onda Čilić gubi svoj.

Španjolac je odservirao za set i meč i drugu pobjedu protiv Marina u šest međusobnih mečeva.