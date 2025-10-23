Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRESUDILA DVA 'TIE-BREAKA'

Marin Čilić namučio 12. igrača svijeta pa ipak tijesno izgubio

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Marin Čilić namučio 12. igrača svijeta pa ipak tijesno izgubio
2
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Auger-Aliassime je sjajno servirao. Pogodio je 74% prvih servisa i nakon toga imao sjajnu realizaciju izgubivši svega dva poena (48/50). Imao je čak 28 asova, dok je Čilić ostao na sedam

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 89.) nije se uspio plasirati u četvrtfinale dvoranskog ATP 500 turnira u švicarskom Baselu, gdje ga je sa 7-6 (2), 7-6 (2) pobijedio Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP - 12.). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Marin Čilić vježba sa sinom Baldom 00:40
Marin Čilić vježba sa sinom Baldom | Video: Instagram(Christopher Swann Photography

Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj u kojem je 25-godišnji Kanađanin došao do treće uzastopne pobjede i izjednačio na 3-3. Čilić je posljednju pobjedu protiv Auger-Aliassime ostvario u lipnju 2021. na travi u Stuttgartu, a Kanađanin ga je potom pobijedio na Australian Openu 2022. te dvaput ove godine, u Dubaiju i Baselu.

Dvoboj u Baselu prošao je bez ijednog 'breaka'. Marin je ostao bez prilike za oduzimanje servisa suparniku, a spasio je dvije 'break-lopte' (15-40) koje je Auger-Aliassime imao u 11. gemu prvog seta.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Nažalost, oba 'tie-breaka' su imala identičan scenarij: Kanađanin je na početku došao do prednosti, 4-0 u prvom i 3-0 u drugom setu, a Čilić taj zaostatak nije uspio nadoknaditi, osvojivši po dva poena u oba odlučujuća gema.

Kanađanin je sjajno servirao. Pogodio je 74% prvih servisa i nakon toga imao sjajnu realizaciju izgubivši svega dva poena (48/50). Imao je čak 28 asova, dok je Čilić ostao na sedam. Marin je pogodio 57% prvih servisa uz vrlo dobru realizaciju (37/43).

Auger-Aliassime će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Amerikanca Bena Sheltona (ATP - 6.) i Španjolca Jaumea Munara (ATP - 42.).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
UŽIVO Rijeka - Sparta 0-0: Ndockyt opasno zaprijetio golu gostiju udarcem glavom....
PREKINUTA UTAKMICA

UŽIVO Rijeka - Sparta 0-0: Ndockyt opasno zaprijetio golu gostiju udarcem glavom....

Utakmica je i službeno prekinuta u 13. minuti nakon što je sudac Jones obavio razgovor s kapetanima i trenerima momčadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025