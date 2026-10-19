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NOVA RANG LISTA

Marin Čilić pao na ATP ljestvici, Prižmić napredovao. Vekić i Marčinko su zadržale pozicije

Piše HINA,
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Marin Čilić pao na ATP ljestvici, Prižmić napredovao. Vekić i Marčinko su zadržale pozicije
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Foto: Tyrone Siu
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Talijan Jannik Sinner i dalje drži prvom mjesto sa 10.950 bodova, dok Nijemac Alexander Zverev na drugom mjestu ima svega 20 bodova manje. Treći je Španjolac Carlos Alcaraz

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Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je četiri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada je 84. tenisač svijeta.

Dino Prižmić je napredovao dva mjesta, popeo se sa 97. na 95. poziciju, a Matej Dodig, koji je najprije osvojio Challenger turnir u Bragi a onda stigao do polufinala Challengera u Maiji, skočio je čak 36 mjesta, do138. pozicije na ljestvici. Napredovao je Borna Gojo koji se popeo sa 150. na 148. mjesto, dok je Luka Mikrut pao sa 167. na 245. mjesto.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

Na vrhu nema promjena. Talijan Jannik Sinner i dalje drži prvom mjesto sa 10.950 bodova, dok Nijemac Alexander Zverev na drugom mjestu ima svega 20 bodova manje. Treći je Španjolac Carlos Alcaraz.   

Hrvatske tenisačice Donna Vekić i Petra Marčinko zadržale su prošlotjedne pozicije na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak.

China Open
Foto: Maxim Shemetov

Vekić je tako i ovaj tjedan na 36. mjestu, a Marčinko na 78. Antonia Ružić je napredovala dva mjesta i popela se sa 93. na 91. poziciju, Napredak su ostvarile i Lea Bošković i Lucija Ćirić Bagarić. Bošković je napredovala čak 36 mjesta i sada je 298. tenisačica svijeta, dok se Ćirić Bagarić popela sa 402. na 397. poziciju.

Među vodećima nema promjena. Prva je Kazahstanka Jelena Ribakina, druga je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, a treća Ruskinja Mira Andrejeva.
 

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