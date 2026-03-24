Marin Čilić pao nakon trilera u Miamiju, Zverev slavio u tri seta

Marin Čilić završio je nastup na ATP Masters 1000 turniru u Miamiju u trećem kolu, gdje ga je nakon velike borbe zaustavio Alexander Zverev. Njemački tenisač, trenutačno četvrti na svijetu, slavio je rezultatom 6-2, 5-7, 6-4 te tako nastavio dominaciju u međusobnim susretima s hrvatskim igračem.

Čilić nije najbolje otvorio dvoboj. Već u prvom gemu izgubio je servis, a Zverev je prednost dodatno povećao novim breakom za vodstvo 3-1. Nijemac je bez većih poteškoća kontrolirao igru do kraja seta i zaključio ga u svoju korist rezultatom 6-2.

U drugom setu hrvatski tenisač znatno je podigao razinu igre i počeo ravnopravno parirati favoriziranom protivniku. Iako je dugo tražio priliku na Zverevovu servisu, ključni trenutak dogodio se kod rezultata 5-5. Čilić je tada u iznimno zahtjevnom gemu spasio čak pet break-lopti i zadržao servis, a potom je u sljedećem gemu iskoristio treću set-loptu, koju mu je poklonila dvostruka pogreška Zvereva, i poravnao na 1-1 u setovima.

Odlučujuća dionica ponovno nije krenula idealno za Čilića. Iako se držao u početku, presudan se pokazao treći gem u kojem je, unatoč vodstvu 30-0, izgubio četiri uzastopna poena i prepustio servis protivniku. Zverev je stečenu prednost sačuvao do kraja te mirno priveo meč kraju za konačnih 6-4 i plasman u osminu finala, gdje ga čeka Quentin Halys.

Unatoč porazu, Čilić je ostavio vrlo dobar dojam, osobito u drugom setu u kojem je pokazao borbenost i mentalnu čvrstoću. Meč je završio s 13 aseva i solidnim postotkom prvog servisa, no nedostatak kontinuiteta u ključnim trenucima ipak ga je koštao boljeg rezultata.

Dvoboj su s tribina pratili i Luka Modrić te Andrej Kramarić, koji su iskoristili boravak u Sjedinjenim Američkim Državama s hrvatskom reprezentacijom kako bi pružili podršku prijatelju i kumu.