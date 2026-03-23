VIDEO Evo me, kume! Modrić podržao Marina Čilića u Miamiju

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Petrinja: Marin Čilić i Luka Modrić osvojili humanitarni turnir Gem Set Hrvatska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modrić je veliki obožavatelj tenisa. Poznati je sudionik humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, a 2024. godine gledao je i finale Wimbledona između Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića

Legendarni hrvatski tenisač Marin Čilić (37) u noći je s ponedjeljka na utorak imao važan meč s trećim tenisačem svijeta, Alexanderom Zverevom, za osminu finala Masters 1000 turnira u Miamiju, a podršku mu je došao pružiti kum njegovog djeteta i prijatelj te kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40). 

Kamere su snimile legendarnog 'vatrenog' u razgovoru s vidno opuštenim Čilićem. Pred Modrićem i reprezentacijom je prijateljska utakmica protiv Kolumbije u Orlandu u noći s četvrtka na petak (u 0.30 ujutro po hrvatskom vremenu), a pronašao je vremena kako bi prije tih obaveza podržao Čilića.

Inače, Modrić je veliki obožavatelj tenisa. Poznati je sudionik humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, a 2024. godine u Londonu je gledao finale Wimbledona između Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića. Modrić je u subotu odigrao 90. minuta u pobjedi Milana 3-2 protiv Torina u talijanskoj ligi.

