VIDEO Evo me, kume! Modrić podržao Marina Čilića u Miamiju

Legendarni hrvatski tenisač Marin Čilić (37) u noći je s ponedjeljka na utorak imao važan meč s trećim tenisačem svijeta, Alexanderom Zverevom, za osminu finala Masters 1000 turnira u Miamiju, a podršku mu je došao pružiti kum njegovog djeteta i prijatelj te kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40).

Kamere su snimile legendarnog 'vatrenog' u razgovoru s vidno opuštenim Čilićem. Pred Modrićem i reprezentacijom je prijateljska utakmica protiv Kolumbije u Orlandu u noći s četvrtka na petak (u 0.30 ujutro po hrvatskom vremenu), a pronašao je vremena kako bi prije tih obaveza podržao Čilića.

Inače, Modrić je veliki obožavatelj tenisa. Poznati je sudionik humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, a 2024. godine u Londonu je gledao finale Wimbledona između Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića. Modrić je u subotu odigrao 90. minuta u pobjedi Milana 3-2 protiv Torina u talijanskoj ligi.