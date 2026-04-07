Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLIČAN POČETAK

Marin Čilić pobjedom otvorio prestižni Masters u Monte Carlu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Marin Čilić pobjedom otvorio prestižni Masters u Monte Carlu
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Marin Čilić je briljirao u prvom kolu Monte Carla. Slavio je protiv Ševčenka 6-1, 6-3, ali nije bilo lako kako izgleda. Čilić se suočio s break-loptama, no izvukao se i osigurao pobjedu. U 2. kolu ga čeka Felix Auger-Aliassime

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo ATP "masters 1000" turnira u Monte Carlu, on je u 1. kolu svladao Kazahstanca Aleksandra Ševčenka sa 6-1, 6-3 nakon sat i 27 minuta igre. sažetke dvoboja pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Marin Čilić nastupa u polufinalu Roland Garrosa | Video: KanalRi

Čilić je do pobjede protiv Ševčenka stigao teže no što to konačni rezultat pokazuje jer je u priličnom broju njegovih servis gemova i Ševčenko imao svoje prilike no zbog mnoštva neprisiljenih pogrešaka nije ih i koristio.

Već u prvoj igri Čilić je bio suočen s "break-loptom", no uspio se izvući da bi odmah potom dva puta zaredom oduzimao servis suparniku i odjurio do 4-0. Kod tog je rezultata još jednom spašavao "break-loptu", a onda i propustio priliku osvojiti set sa 6-0. Ipak, na svom je servisu kod 5-1 mirno priveo prvu dionicu u svoju korist.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

I u svom prvom servis-gemu u drugom setu Čilić je bio suočen s "break-loptom" koju je uspio spasiti, a onda odmah u sljedećoj igri je oduzeo servis Ševčenku za 2-1. Činilo se kako će put do pobjede tada biti formalnost, pogotovo jer je poveo sa 40-0 uz servis u četvrtom gemu. No, tada je Ševčenko spojio pet poena zaredom na reternu za poravnanje na 2-2.

Kod prednosti Kazahstanca od 3-2 Čilić je opet ispustio 40-0 te je Ševčenko imao "break-loptu" za vodstvo 4-2. Srećom, tada se Čilić probudio, osvojio tri gema zaredom za 3-3, a onda i ostavio suparnika na 0 na njegovom servis-gemu za vodstvo 4-3. Dvoboj je Čilić okončao još jednim "breakom" za konačnih 6-1, 6-3.

Čilić će u 2. kolu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026