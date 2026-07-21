Marin Čilić prekinuo suradnju s trenerom: Hvala za prijateljstvo

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala sedam godina, što su u utorak obznanili objavama na Instagramu. Višak je isprva bio zadužen za Čilićevu kondicijsku pripremu, a onda je postao glavni trener.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Upoznali smo se kao tinedžeri, stanovali smo vrata do vrata, trenirali zajedno i igrali na turnirima. Kad smo se nakon mnogo godina ponovno spojili te dijelili putovanje u prethodnih sedam godina bilo je nešto doista posebno. Put do polufinala Roland Garrosa će mi zauvijek biti jedno od najdražih sjećanja, kao i osvajanje ATP naslova na početku mog povratka nakon ozljede te još mnogo drugih nezaboravnih trenutaka", napisao je pobjednik US Opena iz 2014. te dvostruki osvajač Davis Cupa.

"Hvala ti za prijateljstvo, za tvoju nepokolebljivu podršku, tvoju stalnu želju za napretkom te za to što si me uvijek gurao prema naprijed, posebno kroz izazovne ozljede. Najviše od svega, hvala ti si uvijek bio tu kad mi je to bilo potrebno", dodao je Čilić u emotivnoj poruci koju je završio sljedećom rečenicom:

"Tko zna... možda se naši profesionalni putevi ponovno nađu u budućnosti."

I 40-godišnji Lošinjanin, koji je tijekom igračke karijere došao do 370. mjesta na ATP ljestvici igrača parova te osvojio deset naslova u toj konkurenciji na turnirima iz kalendara ITF World Toura, uputio je emotivnu zahvalu Čiliću za pruženu priliku.

"Želim naglasiti da mi je bila iznimna čast i velika privilegija trenirati Marina i surađivati ​​s njim tijekom tako dugog i intenzivnog razdoblja. Marin je nevjerojatan sportaš i vrhunski profesionalac - bilo je apsolutno zadovoljstvo i istinska radost trenirati igrača njegovog kalibra. Hvala ti, prijatelju, na ovom divnom putovanju... Ono na što sam najponosniji jest činjenica da smo apsolutno svaku situaciju prošli zajedno, kao tim, nikada ne odustajući. Veliko hvala Marinu na svemu - na njegovom apsolutnom povjerenju, vrhunskoj profesionalnosti i predanosti. Naša sportska suradnja možda završava, ali najvažnija stvar izgrađena tijekom ovih sedam godina ostaje zauvijek", napisao je, između ostaloga, Vilim Višak.