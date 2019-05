Marin: Igram nogomet i još me plaćaju za to! Ne može bolje...

Mislim da svaki igrač Dinama uvijek ima ista očekivanja; pobijediti baš u svakoj utakmici. Naravno da to ne znači kako ćemo podcijeniti protivnika jer smo svi svjesni što Bayern predstavlja u nogometnom svijetu, te kakva je snaga momčadi s kojom se borimo u finalu, ali nas u Dinamu od malih nogu odgajaju da budemo pobjednici i u skladu s time se ponašamo i putujemo u London, kaže Antonio Marin, nova zvijezda Dinama.

Mladi nogometaš ove je sezone oduševljavao na domaćoj i europskoj sceni, svojim igrama i privukao interes brojnih velikana. Antonio Marin će i danas (od 20 sati) biti glavna uzdanica Igora Jovićevića u finalu Premier League International kupa u kojem će Dinamo snage obračunati s Bayernom.

- Svaki dvoboj nam nešto predstavlja i mi u baš svaku utakmicu ulazimo s mišlju da pobijedimo. Juniorska Liga prvaka je bilo odlično natjecanje u kojem smo daleko otišli, pa na koncu nesretno ispali. No, Premier League International kup je također odlično natjecanje u kojem nastupaju ponajbolje nogometne škole na svijetu. Nama je privilegij biti u tom društvu, a igrati finale je ipak nešto neopisivo.

Kada ste shvatili da ova generacija Dinama može igrati sa svima, kako u juniorskoj Ligi prvaka, tako i Premier League International kupu?

- Naša velika prednost je što smo ponizni i hrabri, ali svjesni svoje kvalitete. Nikada se nećemo pa omalovažavati protivnika nekim izjavama uoči utakmice jer nismo tako odgajani. Gledamo samo sebe i svoju igru, želimo u svakoj utakmici pružiti najbolje od sebe. Evo, pa taj Bayern ima par imena da se čovjek smrzne. Imaju reprezentativca Gane, a čuo sam da su Kanađanina Alphonsa Daviesa platili čak 10 milijuna eura. To sve im daje ulogu favorita, ali neka je u četvrtak i dokažu na travnjaku.

Finale juniorske Lige prvaka ovoga su tjedna igrali Porto i Chelsea. Porto ste svladali u Premier League International kupu, od Chelseaja nesretno ispali u četvrtfinalu juniorske Lige prvaka. Žalite li još za tom propuštenom prilikom protiv Chelseaja?

- Naravno da žalim jer smo bili blizu, jako blizu. Nitko nakon one utakmice u Londonu ne može tvrditi da je pobijedila bolja momčad, već ona koja je imala više sreće, ali tako je to u nogometu. Tu faktor sreće često zna odigrati bitnu ulogu. No, ne živi se od prošlosti. Svaki dan je novi trening i novo dokazivanje. Izvukao sam pouke, dobio na iskustvu i okrenuo novi list u karijeri.

Koliko ste igrački napredovali ove sezone? U čemu vidite ili osjećate svoj najveći iskorak?

- Ma puno sam napredovao. U razvojnim sam godinama, svaki dan se osjećam sve kompletniji, ali dug je još put preda mnom. Puno mi znače pripreme i treninzi sa seniorima, pa i neke utakmice u kojima mi je trener Nenad Bjelica dao priliku. Ponekad mislite da sve znate i onda dođete na tu seniorsku razinu, pa shvatite da još puno toga morate naučiti. Ali, spreman sam na taj put.

Na čemu još morate najviše raditi?

- Ima puno elemenata u kojima osjetim da imam prostora za napredak. Ne bih sada o detaljima, ali svjestan sam da još puno rada imam kako bi došao na razinu koju želim.

Znate li uopće koliko ste utakmica odigrali ove sezone? Osjećate li već umor, veselite li se kraju sezone i - odmoru?

- Uh, puno je utakmica, ali kada radite najbolji posao na svijetu onda je umor faktor koji - ne priznajem. Pa ja igram nogomet s istim užitkom s kojim sam ga igrao kao dijete na ulici, a još me netko plaća zbog toga. Pa zamislite koliko bi mojih vršnjaka htjelo biti na mom mjestu. Za jednog Zagrepčana igranje u Dinamu je privilegij, ali i obaveza.

Koliko vam se teško cijele sezone mijenjati iz juniorske u seniorsku momčad, iz Dinama 2 u ekipu koja igra Premier League International kup.

- Mislim da sam u prethodnom pitanju sve odgovorio. Ništa mi nije teško jer se bavim onime što volim najviše na svijetu. A ovo prebacivanje je stvar dogovora trenera, to je razvojni put koji moram proći. Pa Luka Modrić je igrao u Mostaru i Zaprešiću prije nego je dobio priliku u Dinamu, a sada je najbolji igrač na svijetu.

O vana se već godinama priča kao o jednom od najvećih talenata u Europi, čitate li uopće takve stvari i koliko se tim zamarate?

- Lagao bih kada bi rekao da mi ne gode takve stvari. Pa ipak sam čovjek i veseli me čuti da me ljudi vide takvim, ali na svu sreću imam zdravu okolinu oko sebe koja brine da ne poletim i da budem čvrsto na zemlji. Bilo je mnogo velikih talenata na papiru pa nisu napravili onaj iskorak u seniorski nogomet, želim biti drugačiji.

Na zimu ste imali službenu ponudu od 10 milijuna eura, a Dinamo je to odbio. Je li vas iznenadilo što vas Dinamo cijeni još i više?

- Takve stvari su u domeni kluba i mog agenta, ne zamaram se time. Svašta se piše, svašta priča, ali imam ljude koji se brinu o tome. Moje je da igram nogomet najbolje što znam.

Vi i niste previše aktivni na društvenim mrežama, što inače radite u slobodno vrijeme?

- Prisutan sam na društvenim mrežama, ali u mjeri za koju mislim da je dovoljna. Više volim s prijateljima i djevojkom sjesti i razgovarati, a ne se dopisivati preko Instagrama. Slobodnog vremena imam sve manje, ali poklanjam ga obitelji, djevojci i prijateljima. To me opušta i čini boljim.

Što biste radili da niste nogometaš? Jeste li ikada razmišljali na takav način?

- Zapravo i nisam. Od prvog trenutka kada sam šutnuo loptu i osjetio Maksimir, jedina mi je želja bila igrati za Dinamo i tome sam sve podredio. Vjerujte, nikada nisam mislio da ću u životu raditi nešto drugo. Ja zapravo živim svoj san - završio je Marin.