Pongračić: Vinicius je jedan od najboljih, fantastičan igrač!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Marin Pongračić najavio je utakmicu s Brazilom i komentirao trenutačno stanje njegove Fiorentine. Svjestan je da ih čeka težak susret, a izdvojio je jednog reprezentativca Brazila za kojeg smatra da je svjetska klasa

Hrvatski nogometni branič Marin Pongračić (28), koji je odigrao svih 90 minuta u pobjedi Hrvatske od 2-1 nad Kolumbijom u prijateljskoj utakmici, rekao je da je reprezentacija zadovoljna dosadašnjim pripremama u SAD-u za Svjetsko prvenstvo.

- Imamo jako dobre uvjete, dobro vrijeme i dobre protivnike. Lijepo se družimo te smo jako zadovoljni, izjavio je 28-godišnji reprezentativac tijekom posljednjeg treninga u američkom gradu Orlandu.

Novinarima je rekao da su odigrali jako dobru utakmicu s Kolumbijom na tamošnjem stadionu Camping World.

- Posebno nakon tog rano primljenog gola. Uspjeli smo se vratiti u utakmicu pred praktički njihovom publikom. Jako je puno pozitivnog. Vjerujem da ćemo još analizirati tu utakmicu i pripremiti se za Brazil, rekao je.

Hrvatska će u noći s utorka na srijedu, u 02.00 sati po hrvatskom vremenu, odigrati i prijateljsku utakmicu s Brazilom.

- Velika je privilegija igrati te utakmice, napomenuo je.

U Orlandu su doputovali i hrvatski navijači iz SAD-a, Kanade, Australije, Hrvatske i drugih zemalja.

- To nam, naravno, uvijek puno znači. Gdje god da smo igrali imali smo podršku. Ona nam daje snage i motivira nas. Vidjeli smo na stadionu u Orlandu da je bilo naših navijača pa smo jako sretni zbog toga, izjavio je Pongračić.

Njegova Fiorentina zauzima 16. mjesto među 20 klubova u talijanskom prvenstvu.

- Nije najbolje, ne možemo biti zadovoljni s ovom sezonom, nakon prošle  kada smo završili na šestom mjestu. Imali smo jako lošu fazu na početku, puno igrača je bilo izgubilo samopouzdanje. Iz toga se teško izvući, ali uspjeli smo donekle. Još nije završen posao. Moramo nastaviti i bolje igrati, dodao je.

No, igrač s 39 nastupa za ekipu iz Firence sada je usredotočen samo na reprezentaciju koju za nešto više od dva mjeseca čeka Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Prvi izazov hrvatskim braničima bit će zaustavljanje brazilskih napadača, napose Realovog strijelca Viniciusa Juniora.

- Gledamo ga često, u Ligi prvaka se vide njegovi golovi i njegove predstave. Fantastičan je igrač, jedan od najboljih na svijetu sigurno.Tu kvalitetu je teško čuvati jedan na jedan. Moraš biti kolektivno dobro posložen i tako ga čuvati.

Pongračić je protiv Kolumbije uspješno čuvao napadače te južnoameričke reprezentacije u novoj formaciji s tri umjesto četiri igrača u zadnjoj liniji.

- Nisam baš često igrao u formaciji s tri, pogotovo s lijeve strane, ali tu sam da se prilagodim i da napravim najbolje iz onoga što mi se nudi. Mislim da je to dobro izgledalo. Na početku smo primili nesretno gol, ali poslije smo se stabilizirali.

Na pitanje što mu daje snage tijekom utakmica i treninga, odgovorio je da su to "vjera, obitelj i narod za koji igra".

- Čast mi je igrati za Hrvatsku, ponosan sam na to. Imam i neke svoje ciljeve i ambicije tako da me to motivira svaki dan, zaključio je.

