Marinić-Kragić iskren: 'Lutali smo u dvije četvrtine s igračem više, ali to nam je dobra škola'

Upali smo u neku nervozu od početka utakmice. Dobro smo krenuli, ali smo kasnije bili brzopleti, a možda je to i normalno u ovakvoj atmosferi. Ušli smo u četvrtfinale, željeli smo pobijediti i ići na lakšeg protivnika, ali idemo dalje. Ništa nismo izgubili, ovakav sistem natjecanja je surov, treba dignuti glave. Bit će teško zaspati, ali imamo tri dana odmora koja će super doći i nema razloga za neku nervozu uoči Zagreba jer smo pokazali koliko možemo. Promašio sam peterac za možda riješiti utakmicu, ali to je sastavni dio igre, što je - tu je, rekao je Loren Fatović nakon što je Hrvatska izgubila od Crne Gore u posljednjoj utakmici skupine Europskog prvenstva u vaterpolu nakon raspucavanja peteraca (15-14).

Imao je spomenuti hrvatski vaterpolist priliku za pobjedu iz peterca i nije uspio zabiti, a nije uspio zabiti ni u raspucavanju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Imali smo šansu i dva igrača više u zadnjem napadu, trebali smo prelomiti utakmicu u zadnje dvije minute, bilo je stvari koje možemo bolje, ali Crna Gora je dobra ekipa koja je iskoristila našu nepažnju. Nema razloga za nervozu, bit će teško zaspati, ali ništa nismo izgubili - zaključio je Fatović.

Jerko Marinić-Kragić zabio je tri gola, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu 'barakuda' koje će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika utakmice između Grčke i Nizozemske.

- Teška, čvrsta utakmica. Očekivali smo takvu Crnu Goru, jaku od početka, to smo i najavljivali. Malo smo lutali u dvije četvrtine u igraču više i to nas je izgleda koštalo. Čestitam Crnoj Gori koja je zaslužila ta dva boda. Ni sa čime nas nisu iznenadili, a glavni problem je bio igrač više jer smo prve dvije utakmice prošli 'lišo'. Imali smo zadnje dvije minute igrača više, ovaj put to nismo iskoristili, ali jedna dobra škola. Vjerujem da ćemo poraditi na tome što nam ne ide i da ćemo biti bolji.

Kapetan momčadi Marko Bijač imao je šest obrana, a u raspucavanju nije uspio obraniti sedmerac kao ni kolega mu Toni Popadić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Iznimno teška utakmica. Imali smo puno šansi koje nažalost nismo danas iskoristili, a Crna Gora jest. Na kraju su bili sretniji i spretniji u petercima, čestitam im. Nama ostaje analiza, nastavljamo turnir u Zagrebu i moramo biti bolji nego što smo bili danas. Nakon svega što se izdešavalo iskreno ni ne znam kakav nas put očekuje, ali ne treba se previše opterećivati. Moramo gledat nas, pokušati ispraviti greške, okrećemo se nastavku turnira i nema razloga za tugu - rekao je Bijač pa zaključio o utakmicama pred tri puta rasprodanim tribinama Gruža:

- Žao mi je što i treći put nismo uspjeli usrećiti ove ljude, bilo je predivno u Dubrovniku i hvala im još jednom što su došli.