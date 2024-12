Marinić Kragić: Mamić? Nisam htio igrati protiv čovjeka koji je napravio toliko loših stvari...

Žao mi je što je fokus javnosti s vrhunske humanitarne priredbe i pomoći djeci skrenuo na druge stvari i zbog toga sam se odmah ispričao organizatorima. Ali da sam postupio drugačije to ne bih bio ja. Jutros, nakon prospavane noći, moji stavovi su isti, jednostavno nisam želio ostati na terenu s čovjekom koji je napravio toliko loših stvari i pobjegao od hrvatskog pravosuđa – kazao nam je hrvatski vaterpolo reprezentativac Jerko Marinić Kragić.

Pokretanje videa... 05:23 Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama | Video: Instagram, Dalmacija Danas

Podsjetimo, sinoć je u Ljubuškom organiziran drugi humanitarni malonogometni turir Četiri kafića, a za CB Sirius je nastupio bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić. Organizatori su bili nemoćni, neki od igrača protivničkih momčadi nisu željeli igrati protiv njega, smatrali su kako čovjeku poput njega nije mjesto na turniru humanitarnog karaktera, no vlasnik Siriusa bio uporan pa su zbog toga finalni susret odbili igrati Jerko Marinić Kragić, Nikola Tomičić i Josip Božinović, dok je Mislav Karoglan ostao na klupi i u civilu podržavao suigrače.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata





- Uvijek se odazivam humanitarnim akcijama, ovo je predivna stvar i došao sam unatoč snježnom nevremenu pomoći skupiti sredstva za djecu kojoj su ona prijeko potrebna. Na koncu me dočeka scena koja nije normalna, dočeka me bjegunac od hrvatskog pravosuđa, malo je ružno i što se mene tiče to je razlog zbog kojeg nisam nastupio u finalu, zbog svojih uvjerenja. Krivo mi je, ali dok takvi ljudi ovdje slobodno šeću i mogu igrati humanitarne turnire ja neću bio toga, polufinale sam odigrao ali u finalu sam navijao s tribina za svoju ekipu - kazao nam je odmah na terenu Kragić.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

I after parti koji je održan u jednom hotelu u Ljubuškom ostao je u sjeni Mamića, koji je nakon turnira došao sa svojim društvom, i čim je ušao u prepuni hotelski restoran desetak – petnaestak sudionika se pokupilo i otišlo. Među njima i Kragić...

- Ja ne mogu mijenjati svoje stavove i mišljenja, ne zamjeram nikome tko je igrao ili ostao na večeri jer svatko ima svoje stavove i sam odlučuje za sebe. Šteta što je trud organizatora kao i humanitarni karakter turnira pao u drugi plan, a to se nikako nije smjelo dogoditi – zaključio je Marinić Kragić.

U ime organizatora od cijele priče se odmah ogradio Marko Vučić.

- Mi smo se prihvatili organizacije humanitarnog turnira, dogovorili smo nastup četiri kafića kao i prošle godine, ali nismo ni znali, niti mogli znati tko će za koji kafić nastupiti. Moj osobni stav je da ne podržavam ono što je Mamić napravio, ali nismo mogli utjecati na to hoće li on nastupiti na turniru ili ne. To je stvar vlasnika kafića koji ga je pozvao i uvrstio u svoju momčad te na taj način izreklamirao svoj kafić.