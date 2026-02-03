Marinko Mavrović: S utakmice ćemo izaći 'krvavih koljena'

Hrvatsku mušku futsalsku reprezentaciju u srijedu (17 sati) u ljubljanskoj Areni Stožice čeka obračun sa Španjolskom za mjesto u finalu Europskog prvenstva, a izbornik Marinko Mavrović i kapetan Franco Jelovčić vjeruju da mogu iznenaditi favorizirane Španjolce.

- Čestitke svim igračima, svima u stožeru, stvarno smo bili kao jedan i ušli u polufinale. Kad pogledamo koje su to reprezentacije, biti u polufinalu u kojem su Španjolska, Portugal i Francuska, mislim da je to nešto prekrasno, rekao je izbornik Marinko Mavrović uoči polufinalnog sraza s ponajboljom europskom reprezentacijom.

- Znamo sve (o Španjolcima), kao što i oni vjerojatno o nama znaju sve. Radi se o fantastičnoj ekipi koja je sedam puta bila europski prvak. No, naši rukometaši i naši nogometaši su pokazali na koji način se i takve reprezentacije mogu pobijediti. Može se, u jednoj utakmici se sve može, a pogotovo kad se radi o polufinalu. Svaka ekipa ima svoje prednosti i mane, a mi ćemo ih probati iskoristiti. Nadam se da će nas puno ljudi doći podržati, Slovenija je blizu. Mogu obećati da ćemo 'krvavih koljena' izaći s utakmice. Mi stvarno nemamo što izgubiti. Znamo da je Španjolska favorit, ali favoriti postoje samo na papiru. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe. Ne želimo stati na ovome.

Kapetan Franco Jelovčić je uoči nastupa na ovom turniru vjerovao da momčad koju predvodi ima sve potrebno za velik rezultat.

- Izvrstan je osjećaj doći u završnicu Europskog prvenstva. To je ono što smo stvarno dugo godina čekali i priželjkivali. Hvala Bogu, napokon nam se to ostvarilo. Imao sam vjeru u ovu ekipu. Imamo širok izbor igrača koji mogu iskočiti u bilo kojem trenutku i nije lako protiv nas igrati. Otvorio nam se i ždrijeb, iako je po meni Armenija stvarno odlična ekipa, ali mi smo tu utakmicu odigrali dobro. Laganije smo prošli nego što smo očekivali i puni samopouzdanja čekamo ono što dolazi, rekao je Jelovčić i ponudio svoje viđenje izgleda za uspjeh protiv reprezentacije koja je jedina na svih dosadašnjih 12 europskih prvenstava došla do polufinala i rekordnih sedam puta osvojila zlatnu medalju.

- Svakako ćemo imati svoje šanse. Kad igraš protiv favorita, bitno je da iskoristiš te šanse. Protiv Armenije nam se otvorilo. Možda ćemo protiv Španjolske imati pet-šest šansi, budemo li imali dobru realizaciju, možemo pobijediti. Bit ćemo i u obrambenom položaju, braniti svoj gol možda i više nego obično. Svakako će biti zanimljivo. Svima govorim da je to sad taj trenutak koji moramo ugrabiti. Idemo probati iznenaditi Španjolce, a ako se i dogodi poraz, idemo probati ugrabiti treće mjesto, osvojiti povijesnu, prvu medalju. Velike su utakmice pred nama.

Hrvatska je po drugi put u polufinalu Eura, a Jelovčić i Mavrović su bili u reprezentaciji koja je prije 14 godina u Spaladium Areni osvojila četvrto mjesto, izgubivši u polufinalu od Rusije (4-2) te u utakmici za broncu od Italije (3-1).

- Bio sam tada pomoćnik izborniku Mati Stankoviću. Ostvarili smo povijesni rezultat, međutim, mislim da smo u tom polufinalu bili prazni. Nekako smo se zadovoljili. Ova generacija ima nešto u sebi; ima fenomenalnu volju, fenomenalnu energiju, samopouzdanje i vjeru, rekao je Mavrović.

- To mi je bilo prvo europsko prvenstvo i čak sam iznenađujuće ušao u prvu petorku, Stanković je stvarno imao hrabrosti da me stavi. Sada, kao najiskusniji, pokušavam nekim savjetima pomoći mladim igračima. Teško je uspoređivati. Svaka generacija nosi svoje. Ovi momci su stvarno odlični, treniraju, rade, maksimalno su fokusirani. Sjećam se da je tad (u Splitu) bila ogromna euforija, to nam je bio prvi veliki rezultat. Možda smo čak malo izgubili fokus da je pred nama polufinale. Sada maksimalno fokusirani i spremni čekamo (utakmicu) i nadamo se najboljem, poručio je kapetan Jelovčić.

U drugom polufinalu u srijeda u 20.30 sati će se za plasman u finale boriti Francuska i Portugal, osvajač posljednja dva naslova prvaka Europe.