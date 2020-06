Marinović: Nema više pravog entuzijazma oko kluba, Splitu su potrebne velike promjene...

Puno se griješilo ove godine, a za ovakvo stanje su krivi svi. Najviše Uprava, ali i i bivši treneri, te igrači. Puno se lutalo sa strancima, a imamo bolju momčad i veći budžet od većine prvoligaša...

<p>Teška je situacija, samo nas pravo sportsko čudo može ostaviti u ligi, kaže <strong>Dario Marinović</strong> (30), najbolji hrvatski malonogometaš i član FC Split.</p><p>Splićani cijele sezone tabore na dnu prvenstvene ljestvice, a u posljednjem su kolu na domaćem terenu poraženi (3-2) od<strong> Futsal Dinama</strong>. I sada im, uoči posljednjeg kola, treba 'nemoguća misija'. Najtrofejniji hrvatski malonogometni klub treba pobjedu kod <strong>Novog Vremena</strong> iz Makarske, te se uz tome nadati i domaćem porazu splitskog Universitasa od Squarea. A Novo Vrijeme je danas najbolja momčad hrvatske lige...</p><p>Dario Marinović vratio se u Split početkom sezone, ali zbog teške ozljede koljena nije imao veliku, gotovo nikakvu minutažu. Dapače, Marinović je za Splićane odigrao samo dvije utakmice, sudjelovao u pobjedi (5-0) protiv Olmissuma, te posljednjem porazu (3-2) od Futsal Dinama. A ni tu se neće dugo zadržati, već u sljedećoj sezoni zaigrat će za <strong>španjolsku Cartagenu</strong>.</p><p>- Gledajte, situacija je jako teška, <strong>Novo Vrijeme</strong> u je u zadnje dvije-tri godine na svom terenu izgubilo tek jednu ili dvije utakmice. A Square će, tu imam informacije iz prve ruke, u Split doći potpuno rasterećen, vjerojatno odmarati neke igrače, dok su neki i kartonirani. Da stvar bude još gora mi u Makarsku moramo bez dva važna igrača P<strong>erića i Ćorluke</strong>, a ni s njima u toj utakmici ne bi bili favoriti. Jednostavno, čeka nas ta zadnja utakmica, idemo časno 'poginuti' pa što bude - kaže <strong>Marinović</strong>.</p><p>OK, što se ove godine događa sa <strong>Splitom</strong>? Kako je moguće da takvom klubu prijeti ispadanje iz lige?</p><p>- Realno, puno se griješilo ove godine. Za ovaj rezultat su krivi svi, od Uprave, bivših trenera, pa i samih igrača. Split sigurno nema najlošiju momčad u ligi, a i po budžetu smo u gornjem domu prvenstvene ljestvice. I ovo se nije smjelo dogoditi. Najveća krivica ide na dušu Uprave kluba. Oni su dogovarali neka pojačanja, trebali su nam doći stvarno dobri igrači, pa je sve to otpalo zbog samo jednog poraza. Puno se lutalo sa strancima, ma imam dojam da se malo pogubio taj entuzijazam klupskih čelnika, sve je drugačije nego prijašnjih godina. Ako vodite klub, o njemu se morate brinuti kao prema svom djetetu, ove godine to nažalost nije bilo tako. I onda se, poslije par poraza, u cijeli klub uvukla negativa.</p><p>U posljednjoj ste utakmici poraženi od <strong>Futsal Dinama</strong>, Zagrepčani su vam za pobjedu zabili u posljednjoj sekundi utakmice...</p><p>- Ma taj gol nije bio presudan, mi smo tražili pobjedu, zbog toga smo u tim trenucima i igrali s golmanom u polju. Remi ili poraz, to nam je u ovoj situaciji praktički isto. Bila je to dobra i otvorena utakmica, pobjeda je mogla otići na obje strane, oni su imali više sreće. I njihova pobjeda nije nezaslužena, kao što ne bi bila naša. <strong>Futsal Dinamo</strong> ima dobre mlade igrače, posložena su momčad, njih nikada nije lako pobijediti. Pogotovo kada se nađete u ovakvoj situaciji u kakvoj smo mi bili.</p><p>Vi nikada u karijeri niste ispali iz lige, a sada vam prijeti ispadanje u niži rang...</p><p>- Ma nisam ja bitan, ja sam ovdje došao pomoći. Split je moj grad, <strong>Split </strong>je moj klub, ovdje sam doma i tu ću živjeti do kraja života. I zbog toga sam iskren, ja ovom klubu želim sve najbolje. Klubu su potrebne promjene, neke stvari se trebaju promijeniti. Bez obzira bili sljedeće godine u prvoj ili drugoj ligi. Kažem, o klubu se treba brinuti kao o rođenom djetetu, morate živjeti s njim. Meni je ovo bila tek druga utakmica sezone za Split, ali sam oko kluba dulje vrijeme. Vidim što se događalo cijele godine, znam da je sve trebalo biti puno bolje. Ova momčad vrijedi puno više, ma mi poslije korone i dobro izgledamo na terenu. A sada se nadamo čudu u posljednjem kolu - završio je <strong>Marinović</strong>. </p>