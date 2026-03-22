Mario Carević: Ante Erceg sa 36 godina sprinta za loptom u 87. minuti, to smo mi. Oprezan sam

Gorica je razbila Rijeku 4-0 u dvoboju 27. kola HNL-a, a trener Mario Carević bio je presretan nakon utakmice.

- Kad pobijediš Rijeku 4:0, onda nema zamjerki. Mislim da smo pokazali veliko zajedništvo. Jedan Erceg koji ima 36 godina u 87. minuti sprinta za loptom, to smo mi. Vratilo nam se što smo promašivali u ranijim utakmicama. Nekako je sve bilo na našoj strani. U drugom dijelu smo ih čekali u bloku i dobro trčali kontre, kad imaš Bogojevića onda si jako opasan po dubini - rekao je Carević i dodao:

- To je ono što sam govorio da nam nedostaje u prvom dijelu sezone, možda sam čak bio i dosadan, ali sad vidite koliko je to bitno. Dobro je da dolazi stanka, da se možemo malo odmoriti i pripremiti za polufinale Kupa i gust raspored u SHNL-u. Dat ćemo igračima tri dana slobodno, namolili su me, pa idemo dalje.

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trener momčadi iz Turopolja najavio je igre Gorice u nastavku sezone.

- Što se tiče ambicija za nastavak sezone, idemo iz utakmice u utakmicu, oprezan sam. Nisam tip koji će se opustiti ni sekunde, moramo držati tenziju jer se lako uđe u neku lošiju seriju. Mislim da ova ekipa može biti i bolja sada kad nema pritiska, imam osjećaj da smo puno kvalitetniji kad ne osjećamo pritisak borbe za opstanak. Mislim da smo kupili mir sad kad smo se odvojili i da će igre biti bolje - zaključio je.

Gorica je sedma u prvenstvu sa 31 bodom, a u idućem kolu igra protiv Varaždina u gostima.