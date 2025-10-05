Mario Carević u problemima: Viroza nam je ušla u svlačionicu

U 9. kolu HNL-a sastaju se Gorica i Rijeka. Aktualni prvak Hrvatske ove sezone još nije upisao niti jednu pobjedu i trenutačno se nalazi na pretposljednjem mjestu na tablici. Momčad Marija Carevića (43) u posljednje tri utakmice ima dvije pobjede; protiv Dinama 2-1 i Slaven Belupa istim rezultatom te jedan poraz protiv Osijeka.

Gorica i Osijek sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Utakmicu je najavio trener Gorice koja će protiv Rijeke igrati bez Ante Hercega koji nije u sastavu zbog crvenog kartona, ali u momčad se vraća Iker Pozo.

- Imamo nekih problemčića, viroza je ušla u svlačionicu, vidjet ćemo što će biti s Filipovićem i tko će biti na sto posto. Perić je i dalje ozlijeđen, a Ercega nemamo zbog kartona. Rijeka je sigurno favorit s obzirom na to kakav kadar ima. To je ekipa koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, no trenutačno nije u najboljoj situaciji - rekao je Carević.

- Važna nam je i podrška navijača s tribine. Naravno da svi želimo da bude što više ljudi, veći je gušt igrati i imaš veću motivaciju. Stvarno se nadam da će opet doći puno ljudi i da će nam biti lakše - objasnio je Carević.

Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako je Rijeka ove sezone slabo otvorila prvenstvo, Carević ističe kako su i dalje favoriti.

- Oprezni smo, ali ako budemo pravi i ispravimo greške iz prošle utakmice, možemo ostvariti dobar rezultat - zaključio je trener Gorice.