Mario Gavranović na hat-trick je čekao 1326 dana, na leđima mu je broj 11, a baš je toliko i zabio

Napadač Dinama je na 11 golova ove sezone. Osam je zabio za klub, a tri za reprezentaciju. Ima sedam golova u HNL-u, a posljednji je put tri gola u jednoj utakmici zabio 1. ožujka 2017. godine za Rijeku

<p>Ovacije je doživio <strong>Mario Gavranović </strong>u subotu dok je napuštao travnjak. Već je bila spremna izmjena, <strong>Bruno Petković</strong> je čekao, ali Gavro kao da je rekao ‘Pričekajte, da zabijem i treći’. Zabio ga je, a onda je uz pljesak izašao iz igre. Bilo je to sjajnih 66 minuta za “modri” broj 11.</p><p>Zadnji hat-trick? Ne sjećam se kad sam zadnji zabio. Zabio sam s Rijekom u polufinalu kupa Osijeku, to se sjećam.<br/> Bile su to Gavrine riječi poslije utakmice. Za Dinamo dosad nikad nije zabio hat-trick, a od posljednji je bio 1. ožujka 2017. godine. Na hat-trick je čekao 1326 dana. Protiv Gorice je zabio dva sjajna gola, a onaj glavom je zakucao u mrežu. Sad je na 11 golova ove sezone. Sedam za Dinamo u HNL-u, tri za Švicarsku i jedan za <strong>Dinamo</strong> u Europi protiv Flore. Sjajan niz, Gavro je uvijek bio dobar strijelac, ali ovo mu je vjerojatno najbolji niz u karijeri. U četiri je dana zabio pet golova, devet komada u posljednjih sedam nastupa. Doista je u sjajnoj formi. Glavom je u posljednje vrijeme zabijao Livakoviću, Neueru i sad Kahlini. Prije toga i Flori u <strong>Europskoj ligi. </strong>Golovi glavom su njegova specijalnost.</p><p>- Uvijek sam puno pažnje u karijeri davao igri glavom. Tako je i danas. Posebno radim na tom segmentu igre - rekao nam je prije nekoliko dana <strong>Gavranović.</strong><br/> On je ove sezone bez ikakve sumnje najbolji igrač Dinama, pun je pogodak njegov povratak u Maksimir.</p><p>- Gavro nije bio presretan sa statusom na kraju Bjeličine ere i nije izgledalo kako treba na terenu, ali u našem razgovoru bila je nevjerojatna želja s njegove strane, on je tražio od mene samo da mu obećam da on završi karijeru u Dinamu, što mi je pokazalo koliko voli Dinamo. Kad sam ušao u svlačionicu i kad sam pohvatao situaciju, u dogovoru s klubom smo odlučili da ga vratimo i on je to jedva dočekao - rekao je dan uoči utakmice protiv Gorice <strong>Zoran Mamić.</strong></p><p>Trenera Dinama uoči Feyenoorda ponovno može brinuti igra obrane. Dinamo je i protiv Gorice primio dva gola. Prvo je poluvrijeme obrana izgledala dobro, ali je onda promjena formacije donijela probleme. Ipak, tri je boda spasio Gavranović. Napad Dinama izgleda jako dobro Zagrepčani su u sedam utakmica HNL-a zabili 21 gol, na prosjeku su od tri gola po utakmici. Protiv Flore su skupa u napadu zaigrali Gavranović i Petković i Mamić bi se na istu taktiku mogao odlučiti i u četvrtak protiv Nizozemaca.</p><p><br/> - Mi smo slični igrači, Bruno je jako lucidan, on baš zna dati loptu na pravi način - rekao nam je sjajni Mario Gavranović.</p>